El nombre de bebé ligado a la fe católica que nadie usa desde hace 14 años

Tiene cuatro letras: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina.

El nombre cristiano que no se usa en Argentina desde hace 10 años

Muchos nombres se ponen de moda y luego van perdiendo su popularidad. En los años 50, los preferidos eran Carlos, Jorge, Juan, José y Daniel, entre otros, para los varones, mientras que Graciela, Silvia, Ana, Liliana, Susana y Alicia eran los más elegidos para las nenas. En los '90 cambiaron, y los más escuchados fueron Matías, Lucas, Nicolás, Franco, y Federico para chicos y Natalia, Soledad y Fernanda para las chicas.

Sin embargo, hay un nombre que tuvo su pico de popularidad entre la década del '30 y del '40, según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y que paulatinamente fue cayendo en desuso. El nombre Santa ya casi no se escucha en ningún lado de Argentina.

El Renaper tiene registrado que en 1948, 90 niñas fueron bautizadas con el nombre Santa. Pero desde 2012 no se registra ningún bebé con ese nombre, por lo que hace 14 años que nadie lo usa.

Origen y qué significa el nombre Santa

El nombre Santa tiene un origen latino y está directamente ligado a la tradición cristiana. Proviene del latín sancta, forma femenina de sanctus, que significa “sagrada”, “consagrada” o “venerable”. En la antigua Roma tardía y luego en el cristianismo primitivo, el término se utilizaba para designar a personas consideradas santas o dignas de veneración por su vida ejemplar.

Como nombre , Santa puede significar: