Quién le puso a Argentina ese nombre: pocos conocen su identidad

Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a América, escucharon relatos de pueblos originarios que hablaban de una sierra que era muy rica en metales preciosos y que se encontraba dentro del continente. Eso llevó a que el Río de la Plata se llamara así, ya que se presumía que gran parte de ese material precioso fuese plata.

Sin embargo, no fue hasta 1554 que aparece la primera referencia al nombre "Argentina". Ese año, un cartógrafo, de origen portugués, llamado Lopo Homen, utilizó la expresión "Terra Argente", que significa Tierra Plateada o de la Plata.

argentina nombre Argentina recién oficializó su nombre casi 50 años después de su independencia.

Casi 50 años más tarde, Martín del Barco Centenera escribió un poema llamado "La Argentina o la Conquista del Río de la Plata" y a partir de allí el nombre se popularizó, aunque faltaba mucho tiempo para que Argentina se quedara con ese nombre.

Esto se debe a que siglos después, Argentina tuvo dos nombres diferentes: "Provincias Unidas del Río de la Plata" y "Confederación Argentina". No fue recién hasta 1860, durante la breve presidencia de Santiago Derqui, que se estableció, oficialmente, la denominación República Argentina, tal como se conoce hoy a este país sudamericano.