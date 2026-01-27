La potencia asiática que mira con malos ojos a Argentina

Argentina quedó en la mira de una potencia bélica asiática luego de una decisión del gobierno de Javier Milei que provocó mucho malestar en ese país.
La postura de este país asiático, más precisamente Irán, fue luego de que Javier Milei declarara a la Fuerza Quds como una unidad vinculada al terrorismo, lo que llevó a Irán a dar una advertencia a Argentina.
Argentina quedó en el radar de una potencia asiática por una decisión de Milei
La Fuerza Quds un órgano de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es la responsable de las operaciones de inteligencia y de acción directa de ese país, fuera de sus fronteras.
En el caso de Argentina, el gobierno de Javier Milei la incluyó dentro del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo. Si bien, la embajada de Estados Unidos celebró esta decisión, para Irán esta medida fue un "acto peligroso desde el punto de vista político".
De hecho, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, EsmaeilBaghaei, advirtió que Argentina "recibirá una respuesta adecuada".
Qué es la Fuerza Quds y por qué la decisión de Milei
La fuerza Quds es la responsable de operar en el exterior para Irán y según investigaciones, ha entrenado y financiado a grupos terroristas como Hezbollah y Hamás, además de haber realizado operaciones encubiertas.
En el caso de Argentina, el gobierno la ha vinculado con los atentados contra la Embajada de Israel y de la AMIA en la década del 90 y recordó que Ahmad Vahidi, comandante de esta fuerza iraní durante los años 90, posee una alerta roja de Interpol por el atentado a la AMIA.
Con la medida tomada por Argentina, se congelan de inmediato los activos financieros en el país y las restricciones operativas para cualquier miembro o entidad vinculada a este grupo de Irán y también se marca un sostenido alineamiento con la política de Estados Unidos sobre el país asiático.