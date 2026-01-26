Un país de América Latina en la mira de un millonario qatarí para construir 3 centrales hidroeléctricas

La inversión se asienta en una región de alto valor ambiental de América Latina, caracterizada por cursos de agua de montaña, biodiversidad sensible y paisajes prácticamente inalterados. El emprendimiento contempla un megaproyecto energético y residencial.

Empresario quatarie (2)

La inversión de Qatar en América Latina

Por un lado, este proyecto contempla, la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas, conocidas como ChiBa I, II y III, sobre el arroyo Baguales, con una capacidad estimada cercana a los 920 kilovatios. Estas instalaciones cuentan con concesiones de uso de agua por 30 años, otorgadas por el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, y están pensadas para abastecer de energía al propio desarrollo.

Por otro lado, el plan de inversión de Qatar en América Latina incluye una residencia privada de lujo integrada a un exclusivo complejo turístico de montaña, diseñado bajo el concepto de autosuficiencia energética.

Según el portal interviene Río Negro, el Gobernador de esta provincia, Alberto Weretilneck, se reunió el año pasado con el embajador de Qatar en Argentina, Battal M. Al-Dosari. Durante el encuentro, abordaron temas relacionados con la fruticultura, la ganadería y la agricultura rionegrina, explorando oportunidades para fortalecer el intercambio comercial entre la provincia y el país de Medio Oriente.

Los puntos importantes fueron:

Productos rionegrinos destacados: Weretilneck resaltó la calidad de la alfalfa, carnes, peras, manzanas y cerezas, productos con gran potencial de exportación a Qatar .

. Acuerdo para fortalecer relaciones comerciales: se estableció una agenda de trabajo para impulsar el comercio bilateral y posicionar los productos rionegrinos en mercados internacionales.

Exportación histórica de carne rionegrina: en febrero, se realizó la primera exportación de carne rionegrina a Qatar , gracias al trabajo de la Cooperativa JJ Gómez tras la reactivación del frigorífico en 2022.

, gracias al trabajo de la Cooperativa JJ Gómez tras la reactivación del frigorífico en 2022. Certificación Halal y ventajas sanitarias: el frigorífico cuenta con certificación Halal para cumplir con los estándares islámicos, y la Patagonia posee un estatus sanitario diferencial que facilita el acceso a mercados exigentes.

La relevancia del proyecto va más allá de la inversión en sí. Por un lado, refleja el creciente interés de capitales del Golfo Pérsico en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el agua. Por otro, reabre un debate sensible en la región, el equilibrio entre desarrollo, soberanía sobre los recursos naturales y participación social.