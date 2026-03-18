Argentina posee una parte de la reserva de agua dulce más grande del planeta Tierra bajo sus pies

El Sistema Acuífero Guaraní es un gigantesco reservorio de agua subterránea que se extiende por aproximadamente 1,1 a 1,2 millones de kilómetros cuadrados bajo el territorio de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta enorme formación geológica almacena agua acumulada durante miles de años en capas de arenisca permeable que permiten su filtración y conservación.

Sistema Acuífero Guaraní

¿Cómo se distribuye entre los países de América Latina?

Se estima que el acuífero contiene alrededor de 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, lo que lo ubica entre las mayores reservas subterráneas del planeta. En términos de volumen, es considerado la tercera reserva de agua dulce subterránea más grande del planeta Tierra, solo superada por sistemas similares en otras regiones del planeta.

La distribución del acuífero no es uniforme entre los países. Brasil posee la mayor parte de su superficie, mientras que el resto se extiende por Argentina, Paraguay y Uruguay. En total, el sistema cubre cerca de

225.000 km² en Argentina

850.000 km² Brasil,

70.000 km² Paraguay

45.000 km² en Uruguay

Este enorme reservorio abastece a millones de personas y tiene múltiples usos. El agua del acuífero se utiliza para consumo humano, agricultura, industria e incluso turismo termal en distintas regiones del Cono Sur. Además, su calidad es particularmente alta, ya que se trata de agua con baja salinidad y pocas impurezas naturales.