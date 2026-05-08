Qué es un deudor zombie y por qué cada vez hay más en Argentina

¿Qué es un deudor zombie?

En términos técnicos, un deudor zombie es aquella persona que ha caído en una mora tan profunda que, aunque el banco intente rescatarla, queda "muerta" para el sistema crediticio.

Son individuos que tomaron préstamos —principalmente personales o mediante tarjetas de crédito— confiando en que la inflación licuaría sus deudas. Sin embargo, ante la caída del salario real y las tasas de interés, la mora se disparó.

Estos deudores entran en una categoría de "irregularidad permanente": los bancos les ofrecen planes de pago muy flexibles para evitar que el préstamo se declare totalmente perdido, pero ese cliente ya no tiene capacidad de volver a consumir ni de sacar un nuevo crédito por años. Están vivos en los registros, pero sin pulso financiero.

Banco-Nacion Cada vez hay más deudores zombies con los bancos.

Las causas de los deudores zombies: ¿Por qué proliferan en Argentina?

Existen tres factores clave que explican por qué este fenómeno se ha cuadruplicado en el último año:

El error de la "licuación" : Muchos argentinos se sobreendeudaron pensando que la inflación haría que la cuota fuera insignificante en pocos meses. Como señaló recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, esa licuación no ocurrió al ritmo esperado, y la carga de la deuda terminó asfixiando los ingresos familiares.

: Muchos argentinos se sobreendeudaron pensando que la inflación haría que la cuota fuera insignificante en pocos meses. Como señaló recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, esa licuación no ocurrió al ritmo esperado, y la carga de la deuda terminó asfixiando los ingresos familiares. La mora en niveles récord : Según datos recientes, la morosidad en billeteras virtuales y financieras ya ronda el 25%, mientras que en los bancos la irregularidad de los hogares saltó del 2,9% al 11,2% en apenas doce meses.

: Según datos recientes, la morosidad en billeteras virtuales y financieras ya ronda el 25%, mientras que en los bancos la irregularidad de los hogares saltó del 2,9% al 11,2% en apenas doce meses. La brecha entre bancos y fintech: En la búsqueda de nuevos clientes, muchas entidades otorgaron préstamos a sectores no bancarizados o de bajos ingresos. Ante la crisis, estos fueron los primeros en dejar de pagar, convirtiéndose en los primeros "zombies" del sistema.

Mercado Pago Bancos y aplicaciones tienen cada vez más morosos

El dilema de los bancos: Refinanciar o perder

Actualmente, las entidades financieras están lanzando refinanciaciones para estas personas. El objetivo es simple: prefieren que el deudor pague "lo que pueda" a lo largo de mucho tiempo antes que pasar ese préstamo a pérdida total en el balance.

Sin embargo, esto genera un problema a largo plazo. Al tener una masa creciente de deudores zombies, el sistema financiero pierde liquidez y dinamismo. El dinero que debería estar circulando en nuevos créditos para inversión o consumo queda "atrapado" en el rescate de deudas viejas que difícilmente se cancelen en su totalidad.

Plazo-fijo-Tasas-de-interes-bancos En Argentina se calcula que seis de cada 10 familias tienen deudas a pagar.

¿Cómo evitar caer en esta situación?

Para los especialistas, la clave hoy es la prudencia extrema. En un contexto donde la deuda total de los hogares ya supera los $39 billones, los analistas recomiendan:

Evitar el pago mínimo de las tarjetas : Es la vía más rápida para convertirse en un deudor zombie debido a la capitalización de intereses (que pueden superar el 150% anual).

: Es la vía más rápida para convertirse en un deudor zombie debido a la capitalización de intereses (que pueden superar el 150% anual). Priorizar deudas bancarias : Las tasas de las financieras no bancarias suelen ser mucho más agresivas.

: Las tasas de las financieras no bancarias suelen ser mucho más agresivas. No especular con la inflación: Tomar crédito solo si la cuota representa un porcentaje manejable del ingreso actual, sin contar con futuros aumentos.