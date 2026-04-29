Sigue la absorción de pesos: el gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió US$700 millones

El gobierno sigue con el objetivo de quitarle liquidez al mercado y vaciar la plaza, y absorbió más pesos de los que necesitaba para el próximo jueves (cuando se realice la liquidación).

Con respecto a los bonos en dólares, consiguió captar US$700 millones que se sumarán a la cuenta del Tesoro.

En el AO27 recibió ofertas por US$373 millones, donde captó los US$350 millones comprometidos a una tasa del 5,2%. El AO28 recibió más ofertas (US$401 millones) y se hizo de US$350 millones aunque a una tasa más alta: debió convalidar al 8,8%.

La última semana, la administración libertaria amplió la emisión de los dos títulos de los US$150 millones a los US$350 millones, dado que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo. A mitad de año, el Gobierno deberá hacer frente al pago de vencimientos por US$4.300 millones.

Mañana se realizará la segunda vuelta por otros US$100 millones en cada instrumento, con lo cual podría sumar hasta US$900 millones.

“Lo más destacado de la jornada fue la señal de tasas en el tramo corto y la diversificación de instrumentos. La nueva Lecap a junio de 2026 capturó casi el 60% de la adjudicación total, con una tasa de corte del 2,10% TEM. Este nivel se ubicó ligeramente por encima de las proyecciones previas del mercado, lo que refleja una convalidación necesaria por parte del Tesoro para asegurar una absorción de liquidez en un instrumento que ya se perfila como la nueva referencia de tasa fija para el mercado institucional”, señaló Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.

Los resultados de la licitación

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6): $4,94 billones 2,1% TEM, 28,32% TIREA.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (TZXS8 – reapertura): $1,04 billones a 8,41% TIREA.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 – nueva): $1,03 billones con un margen de 6,9%.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 29 de junio de 2029 (TXMJ9 – nuevo): $0,95 billones a 7,31% TIREA.

-Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 – reapertura): $0,16 billones a 2,52% TIREA.

-Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 – reapertura): US$350 millones a 5,16% TIREA (5,04% TNA).

-Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28 – reapertura): US$350 millones a 8,77% TIREA (8,44% TNA).