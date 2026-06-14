Elon Musk billonario: cuando el árbol tapa el bosque

El periodista pensó que eso significaba que lo iba a recibir en alguna oficina en el taller, pero cuando llegó se dio cuenta de que era textual la cosa. Elon Musk le dijo que le fuera haciendo las preguntas y grabando mientras se trasladaba de un lugar a otro del taller dando instrucciones, viendo lo que hacían los ingenieros, es decir, trabajando de verdad.

En un momento, el periodista se queda obnubilado con lo que veía y le dice que todo era espectacular, mientras en una pregunta le recuerda y dice lo siguiente:

Periodista: "Estos prototipos y modelos son fantásticos, pero me he enterado de que están subidos y abiertos en internet, lo que implica que cualquiera puede bajarlos y copiarte ¿No has pensado en registrarlos para cuidar que no te copien?".

Elon Musk: "No, las patentes son para los mediocres".

tesla, vehiculo, elon musk.jpg Un Tesla, símbolo de la época.

Perspectiva desde la economía y las finanzas

Cuando una empresa sale por primera vez a cotizar en el mercado de valores, significa que ya está consolidada en el mercado de bienes y servicios, es decir, no cualquiera puede hacerlo y menos en Wall Street.

¿Qué se busca? Muy simple. Que entre mucho capital a la empresa con el fin de invertirlo en proyectos que ya están en marcha o proyectos nuevos. Para ello, se estima el valor de la empresa para así poder calcular aproximadamente el precio de salida de las acciones que se lanzan al mercado de valores.

Luego el mercado establece con su participación si ese precio de inicio se acerca a lo que los agentes económicos proyectan para el futuro de la empresa o no. Si se acerca o incluso está por encima, significa que el mercado cree que los flujos futuros de fondos que la empresa podría generar son más altos que lo que muestra el precio-hoy de la acción. Lo contrario es si no se acerca.

Acciones Wall Street Muchas personas no comprenden cómo funciona Wall Street y el mercado en general. Imagen ilustrativa.

Los que critican cometen varios errores económicos de finanzas:

Error 1: "¿Cómo puede ser posible que gane todo ese dinero?". Económico: en realidad todavía no ha ganado nada, ya que, si pasa el tiempo y no se convalida la proyección por la cual el mercado compró esas acciones, el precio comienza a caer, y las acciones que Elon Musk tiene en su poder valen poco o nada. Finanzas: al no haber ganado nada aún, no tiene ese dinero en términos de liquidez; sólo tiene promesas de liquidez futura, otra vez, siempre que la empresa se comporte como predijo el mercado.

Error 2: "Ninguna persona en el mundo puede tener tanto dinero". Económico: asociado con lo anterior, en realidad no tiene ese dinero; lo que tiene son acciones que prometen dinero futuro, siempre y cuando el flujo futuro de fondos de la empresa sea el que el mercado proyectó. Es más, si él quisiera salir a vender esas acciones hoy para hacerse del dinero, su precio caería antes de que empiece, por una mayor oferta repentina y por desconfianza en el proyecto. Finanzas: en realidad no tiene dinero, tiene acciones con una determinada valoración, la cual hoy es U$S135 por acción (el corte de la IPO en el lanzamiento de esta semana), pero mañana puede ser mayor o menor. Si decidiera venderlas, su precio caería porque operaría el principio de la utilidad decreciente, el cual se vería acelerado por la desconfianza que esto generaría en el mercado.

Error 3: "El Estado debería poner un impuesto a los ricos que tengan más de X cantidad de dinero y con eso hacer X cantidad de hospitales, colegios, etcétera". Económico: el error es creer que el empresario va a seguir invirtiendo si sabe que le van a poner un impuesto a partir de una determinada cantidad de patrimonio. En cuanto llegue cerca de esa cantidad, no invierte más. Por lo tanto, el impuesto sería sobre $0, ergo, la recaudación sería $0. Finanzas: está de más señalar que, si la recaudación es $0, no hay posibilidad de construir nada por parte del Estado, amén de que la menor inversión haría que los empleos directos e indirectos que hoy genera serían mucho menos, por ejemplo, provocando que la liquidez del mercado de bienes y servicios sea menor, bajando el nivel de actividad económica general.



Podría mencionar varios más, pero no tiene sentido y queda claro que no hay fundamentos científicos en las críticas.

Diferencia entre ética y moral

En el siglo XIII se dio un debate muy jugoso entre dominicos y franciscanos en torno a la moral y la ética. Los dominicos señalaban que todas las acciones de las personas eran éticamente "no neutrales", es decir, cualquier cosa que una persona hiciera tenía un impacto en ella y/o en su entorno, no era neutral desde el punto de vista ético. Con esto, de alguna forma, en términos más modernos, señalaban que la moral puede ser subjetiva pero no la ética, aunque siempre prima la ética.

Por su parte, los franciscanos decían que muchas de las acciones eran éticamente neutrales, dado que creían en la libertad de las personas, y si sus acciones estaban guiadas por el amor eran éticamente neutrales. Cabe aclarar que, por aquellos tiempos, no había diferencia entre moral y ética. Esa diferencia es más reciente.

En una de mis tantas tesis, en este caso para aprobar la materia Filosofía en la universidad, tuve que preparar este debate y dar mi conclusión al respecto. Vamos entonces.

Supongamos un ejemplo bien simple. Una persona tiene una entrevista de trabajo y asiste sin arreglarse, bañarse y mal preparado. Si seguimos a los franciscanos, diríamos que, al ser neutrales algunas de las acciones de las personas, si están basadas en su libertad y el amor, dicha acción no tiene consecuencias éticas para nadie. Pero no es así.

Para los dominicos, la mencionada acción, como toda acción, claramente no sería neutral. En primer lugar, tiene consecuencias éticas para la persona que lo recibió en la entrevista. Tuvo que aguantar su mal aspecto, quizás su mal olor y su falta de preparación, lo que a la postre también implicó pérdida de tiempo. Aún suponiendo que para él mismo es neutral, el problema es que para su entorno no lo es.

Pero incluso si afinamos la puntería, para él mismo también es no neutral, ya que no sólo no consigue seguramente el trabajo, sino que es antiético para con él mismo, en términos precisamente de amarse (o amar a su familia si de él depende la manutención de sus hijos, por ejemplo), amén de tener un concepto algo raro de la libertad.

Si lo vemos modernamente, la moral es subjetiva, esto es, cada uno hace lo que le parece aunque el resto pueda no estar de acuerdo. El punto es si esa acción daña derechos de terceros, y es ahí donde la visión franciscana falla.

Apliquemos todo este maravilloso debate del siglo XIII a Elon Musk y su IPO. Quizás desde la moral de muchos, que es subjetiva y depende de la visión de cada uno, que no "intente" donar parte de sus ingresos a obras de bien (por ejemplo) está mal. Pero eso es subjetivo; de hecho, la palabra solidaridad, si se busca en el diccionario, refiere a un acto voluntario, nunca compulsivo (sacarle vía impuestos para darles a otros desde el Estado).

Pero desde la ética, el hecho de que Elon Musk sepa que mañana va a seguir siendo dueño de todo lo que es dueño hoy genera que siga invirtiendo, creando empresas y empleos que, de lo contrario, no existirían. Su motivación es personal en términos de moral, es subjetiva también. La ética en su acepción propuesta por los dominicos nos muestra que NO se puede sacar su patrimonio, ingresos, en definitiva, propiedad privada, obligadamente vía la forma que sea. Porque además, al ser ético este proceso, ello deriva en más inversiones, más emprendimientos y más empleos para otros, es decir, no es neutral.

Nadie es dueño de la moral (subjetiva). Y la ética es como una "ley de gravedad" que opera en el diario vivir. Sin ella, lo subjetivo deja de ser tal y se entra en el autoritarismo, económico en este caso. Y si se cae allí, el resultado ya es sabido por todo aquel que lo quiere ver: menos inversión, menos actividad económica, menos empleo y más pobreza para la mayoría.