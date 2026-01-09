La expansión acelerada de la Inteligencia Artificial volvió a encender alarmas, esta vez en torno a Grok, el chatbot desarrollado por la startup xAI de Elon Musk. Tras una fuerte reacción pública y política, la empresa decidió limitar una de sus funciones más polémicas: la generación de imágenes en la red social X.
Polémica por Inteligencia Artificial: Elon Musk limita las imágenes de Grok tras una ola de críticas
La decisión llega luego de que se detectara que la herramienta era utilizada para crear y editar imágenes sexualizadas, incluidas representaciones de mujeres y menores con poca ropa, en muchos casos sin consentimiento. El contenido se viralizó rápidamente y desató críticas de legisladores, reguladores y organizaciones de derechos digitales.
Inteligencia Artificial e imágenes: el límite que llegó tarde
Hasta ahora, Grok permitía generar y modificar imágenes mediante Inteligencia Artificial de forma abierta dentro de X. Según una investigación de Reuters, esa función fue utilizada para producir contenido sexual explícito, lo que provocó una avalancha de publicaciones problemáticas.
La presión escaló al punto de que funcionarios europeos reclamaron acciones legales. Desde Alemania, el ministro de Cultura Wolfram Weimer calificó la situación como la “industrialización del acoso sexual”, mientras que la Comisión Europea aseguró que este tipo de contenido es ilegal.
Desde el viernes, Grok informa que la generación y edición de imágenes en X quedó restringida únicamente a usuarios pagos. Sin embargo, la app independiente de Grok —que funciona fuera de la red social— todavía permite crear imágenes sin suscripción, lo que mantiene abierto el debate.
Elon Musk bajo presión regulatoria
La respuesta institucional no se hizo esperar. La Comisión Europea calificó el contenido como “ilegal y alarmante”, y el regulador de datos del Reino Unido exigió explicaciones a X sobre el cumplimiento de las leyes de protección de datos, ante el riesgo de abuso generado por la Inteligencia Artificial.
Consultada por Reuters, xAI respondió con un escueto y provocador mensaje: “Legacy Media Lies” (“Los medios tradicionales mienten”), mientras que X no emitió comentarios oficiales.
La semana pasada, Elon Musk había advertido que quienes utilicen Grok para producir contenido ilegal enfrentarán las mismas consecuencias que si lo subieran manualmente a la plataforma. Sin embargo, el episodio reaviva una pregunta clave: ¿la regulación llega siempre después del daño? El debate sigue abierto: ¿hasta dónde debería llegar la Inteligencia Artificial cuando se trata de crear imágenes?
