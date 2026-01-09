Polémica por Inteligencia Artificial: Elon Musk limita las imágenes de Grok tras una ola de críticas

La presión escaló al punto de que funcionarios europeos reclamaron acciones legales. Desde Alemania, el ministro de Cultura Wolfram Weimer calificó la situación como la “industrialización del acoso sexual”, mientras que la Comisión Europea aseguró que este tipo de contenido es ilegal.

Desde el viernes, Grok informa que la generación y edición de imágenes en X quedó restringida únicamente a usuarios pagos. Sin embargo, la app independiente de Grok —que funciona fuera de la red social— todavía permite crear imágenes sin suscripción, lo que mantiene abierto el debate.

Elon Musk bajo presión regulatoria

La respuesta institucional no se hizo esperar. La Comisión Europea calificó el contenido como “ilegal y alarmante”, y el regulador de datos del Reino Unido exigió explicaciones a X sobre el cumplimiento de las leyes de protección de datos, ante el riesgo de abuso generado por la Inteligencia Artificial.

musk.jpg La expansión acelerada de la Inteligencia Artificial volvió a encender alarmas, esta vez en torno a Grok, el chatbot desarrollado por la startup xAI de Elon Musk.

Consultada por Reuters, xAI respondió con un escueto y provocador mensaje: “Legacy Media Lies” (“Los medios tradicionales mienten”), mientras que X no emitió comentarios oficiales.

La semana pasada, Elon Musk había advertido que quienes utilicen Grok para producir contenido ilegal enfrentarán las mismas consecuencias que si lo subieran manualmente a la plataforma. Sin embargo, el episodio reaviva una pregunta clave: ¿la regulación llega siempre después del daño? El debate sigue abierto: ¿hasta dónde debería llegar la Inteligencia Artificial cuando se trata de crear imágenes?