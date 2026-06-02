La carrera de los chips de IA: por qué Nvidia vale más que Google, Amazon y Tesla juntas

jensen huang fundador nvidia Nvidia fundada en 1993 por Jensen Huang logró estar en el lugar correcto justo cuando comienza una revolución tecnológica. Foto: archivo

El ingrediente secreto de la inteligencia artificial

Los modelos de IA necesitan realizar billones de cálculos matemáticos para aprender patrones, interpretar lenguaje, generar imágenes o responder preguntas.

Los procesadores tradicionales (CPU) pueden hacerlo, pero resultan demasiado lentos para semejante volumen de trabajo.

Las GPU desarrolladas por Nvidia fueron diseñadas originalmente para videojuegos, pero poseen una característica inesperada: son extraordinariamente eficientes para ejecutar miles de operaciones simultáneamente.

Eso las convirtió en la herramienta perfecta para entrenar inteligencia artificial.

De los videojuegos a los centros de datos

Durante años, el negocio principal de Nvidia fue vender placas gráficas para computadoras. Pero la llegada de la IA generativa cambió por completo la ecuación.

Actualmente, gran parte de sus ingresos proviene de centros de datos gigantescos construidos por empresas como Microsoft, Amazon, Meta, Google y OpenAI.

Cada nuevo modelo de inteligencia artificial requiere miles de chips funcionando en conjunto durante semanas o incluso meses.

amazon ia Gran parte de los ingresos de Nvidia proviene de centros de datos gigantescos construidos por empresas como Microsoft, Amazon, Meta, Google y OpenAI. Foto: archivo

Jensen Huang, el hombre detrás de la revolución

Mientras muchos ejecutivos tecnológicos apostaban por internet móvil o redes sociales, Jensen Huang tomó una decisión arriesgada.

Durante más de una década invirtió miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías que permitieran utilizar GPU para tareas de inteligencia artificial.

Cuando la revolución llegó, Nvidia tenía años de ventaja sobre sus competidores.

Hoy Huang es considerado una de las figuras más influyentes del sector tecnológico.

Una nueva fiebre del oro

Los analistas comparan la situación actual con la fiebre del oro del siglo XIX.

Sin embargo, en esta ocasión Nvidia no vende el oro: vende las palas.

Cada empresa que quiera desarrollar inteligencia artificial necesita enormes cantidades de potencia de cálculo y gran parte de esa infraestructura depende de los chips diseñados por Nvidia.

¿Puede alguien alcanzarla?

Gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Amazon, AMD e Intel intentan reducir su dependencia de Nvidia desarrollando procesadores propios.

Sin embargo, además del hardware, Nvidia posee una ventaja estratégica: CUDA, una plataforma de software utilizada por millones de desarrolladores en todo el mundo.

Cambiar de ecosistema no resulta sencillo.

El próximo desafío

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial seguirá creciendo, sino a qué velocidad.

Cada nueva generación de modelos requiere más capacidad de procesamiento y más energía.

En ese escenario, Nvidia busca convertirse en la infraestructura básica de la nueva economía digital.

Si la inteligencia artificial termina teniendo un impacto comparable al de internet, la empresa creada para acelerar videojuegos podría terminar siendo recordada como una de las compañías más importantes de la historia tecnológica.