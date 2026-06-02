Hace apenas una década, Nvidia era conocida principalmente por fabricar placas de video para gamers. Hoy es una de las compañías más valiosas del planeta y el motor tecnológico detrás de la inteligencia artificial que está transformando industrias enteras.
La carrera de los chips de IA: por qué Nvidia vale más que Google, Amazon y Tesla juntas
La empresa que fabricaba placas para videojuegos se convirtió en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial
La explosión de herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude y cientos de modelos de IA generativa tiene un denominador común: casi todos fueron entrenados utilizando procesadores Nvidia.
La empresa fundada en 1993 por Jensen Huang logró algo que pocas compañías consiguen: estar en el lugar correcto justo cuando comienza una revolución tecnológica.
El ingrediente secreto de la inteligencia artificial
Los modelos de IA necesitan realizar billones de cálculos matemáticos para aprender patrones, interpretar lenguaje, generar imágenes o responder preguntas.
Los procesadores tradicionales (CPU) pueden hacerlo, pero resultan demasiado lentos para semejante volumen de trabajo.
Las GPU desarrolladas por Nvidia fueron diseñadas originalmente para videojuegos, pero poseen una característica inesperada: son extraordinariamente eficientes para ejecutar miles de operaciones simultáneamente.
Eso las convirtió en la herramienta perfecta para entrenar inteligencia artificial.
De los videojuegos a los centros de datos
Durante años, el negocio principal de Nvidia fue vender placas gráficas para computadoras. Pero la llegada de la IA generativa cambió por completo la ecuación.
Actualmente, gran parte de sus ingresos proviene de centros de datos gigantescos construidos por empresas como Microsoft, Amazon, Meta, Google y OpenAI.
Cada nuevo modelo de inteligencia artificial requiere miles de chips funcionando en conjunto durante semanas o incluso meses.
Jensen Huang, el hombre detrás de la revolución
Mientras muchos ejecutivos tecnológicos apostaban por internet móvil o redes sociales, Jensen Huang tomó una decisión arriesgada.
Durante más de una década invirtió miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías que permitieran utilizar GPU para tareas de inteligencia artificial.
Cuando la revolución llegó, Nvidia tenía años de ventaja sobre sus competidores.
Hoy Huang es considerado una de las figuras más influyentes del sector tecnológico.
Una nueva fiebre del oro
Los analistas comparan la situación actual con la fiebre del oro del siglo XIX.
Sin embargo, en esta ocasión Nvidia no vende el oro: vende las palas.
Cada empresa que quiera desarrollar inteligencia artificial necesita enormes cantidades de potencia de cálculo y gran parte de esa infraestructura depende de los chips diseñados por Nvidia.
¿Puede alguien alcanzarla?
Gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Amazon, AMD e Intel intentan reducir su dependencia de Nvidia desarrollando procesadores propios.
Sin embargo, además del hardware, Nvidia posee una ventaja estratégica: CUDA, una plataforma de software utilizada por millones de desarrolladores en todo el mundo.
Cambiar de ecosistema no resulta sencillo.
El próximo desafío
La pregunta ya no es si la inteligencia artificial seguirá creciendo, sino a qué velocidad.
Cada nueva generación de modelos requiere más capacidad de procesamiento y más energía.
En ese escenario, Nvidia busca convertirse en la infraestructura básica de la nueva economía digital.
Si la inteligencia artificial termina teniendo un impacto comparable al de internet, la empresa creada para acelerar videojuegos podría terminar siendo recordada como una de las compañías más importantes de la historia tecnológica.