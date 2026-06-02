Inteligencia Artificial: Anthropic acelera en la carrera bursátil, ¿superará a OpenAI?

La carrera Anthropic vs. OpenAI: quién llega primero

Anthropic informó ingresos anualizados de USD 47.000 millones gracias a la venta de su tecnología a empresas y usuarios que utilizan Claude para programar, automatizar tareas y producir contenido. Analistas señalan que este movimiento podría reactivar el mercado de IPOs tecnológicas, casi paralizado en los últimos años.

Expertos en mercados coinciden en que se esperaba que OpenAI fuera la primera en salir a bolsa. Sin embargo, Anthropic tomó la delantera, lo que podría darle una ventaja estratégica en la percepción de los inversores. Ambas compañías compiten por liderazgo en modelos avanzados y por atraer capital para acelerar el desarrollo de IA.

Anthropic lanzó recientemente su modelo Claude Opus 4.8, con mejoras en programación y tareas profesionales. Mientras tanto, OpenAI continúa expandiendo ChatGPT y su ecosistema, pero aún no presentó documentación formal ante la SEC para una IPO.

GPT-5.4-Cyber-inteligencia artificial OpenAI continúa expandiendo ChatGPT y su ecosistema, pero aún no presentó documentación formal ante la SEC para una IPO.

SpaceX y la ola de empresas de IA rumbo a la bolsa

Además de Anthropic y OpenAI, SpaceX —que integró recientemente xAI— también se prepara para una de las mayores ofertas de acciones de la historia. Analistas comparan este momento con la fiebre de IPOs de la era .com: alto riesgo, pero también alto potencial transformador.

Aunque estas empresas aún pierden más dinero del que generan, especialistas aseguran que sus productos muestran avances reales hacia sistemas cada vez más autónomos y potentes. La gran incógnita es si las valuaciones actuales reflejan el verdadero impacto económico que tendrá la IA en los próximos años.

La posible salida a bolsa de Anthropic marca un punto de inflexión para la inteligencia artificial y la tecnología global. Con OpenAI y otros gigantes preparando sus propios movimientos, la competencia por liderar la próxima década de innovación está más abierta que nunca.