La regla que muchos estudiantes ignoran al usar Inteligencia Artificial y que puede costarles una sanción

inteligencia artificial estudiantes tecnología freepik (2) La gran pregunta ya no es si la tecnología llegó para quedarse, sino cómo usarla sin cruzar la delgada línea de la deshonestidad académica y cómo enseñarles a los más chicos el uso de esta herramienta. Crédito: Freepik.

Cómo usar la Inteligencia Artificial sin perjudicar a los estudiantes

Expertos en educación coinciden en que la tecnología funciona mejor cuando se utiliza como tutor o apoyo. Explicar conceptos complejos, generar ideas o practicar para un examen son algunos de los usos recomendados.

En escuelas de Estados Unidos, algunos docentes proponen guías claras. El profesor Casey Cuny, por ejemplo, utiliza un “semáforo” para orientar a los estudiantes: luz verde para investigar o pedir feedback; roja para escribir ensayos o tesis; y amarilla cuando hay dudas y es necesario consultar.

También crece el uso de funciones de voz, que permiten a los alumnos expresar qué entienden y qué no, y recibir explicaciones personalizadas. Este enfoque busca que la Inteligencia Artificial refuerce el aprendizaje activo y no lo sustituya.

Políticas académicas y ética en la tecnología educativa

A medida que la tecnología avanza, las instituciones educativas ajustan sus normas. Algunas universidades prohíben el uso de IA salvo autorización explícita; otras delegan la decisión en cada docente.

Especialistas subrayan la importancia de la transparencia. Hablar con los profesores y citar el uso de Inteligencia Artificial cuando corresponde evita sanciones y fomenta un uso ético. La educación del futuro, no será sin IA, pero tampoco sin reglas claras.