Recrean el cerebro de una mosca en un software y desafían la realidad

El cerebro de una mosca, con miles de neuronas interconectadas, fue reconstruido digitalmente.

Tecnología y Simulación: cuando un cerebro se convierte en código

Es importante aclarar algo: la mosca no está consciente dentro de la computadora. Lo que existe es una simulación funcional, basada en cómo interactúan sus neuronas.

Los circuitos del cerebro pueden traducirse en modelos computacionales.



Ahora bien, el experimento abre una puerta enorme para la ciencia. Si es posible reconstruir el cerebro de una mosca, mañana podría hacerse con un ratón y luego con cerebros más complejos, incluyendo eventualmente el cerebro humano. Este proceso se conoce como emulación completa del cerebro, una idea que explora la posibilidad de reproducir una mente como un sistema de información.



Acá es donde aparece una pregunta inquietante, el motivo de este artículo.

Simulación: una teoría que vuelve a aparecer

La idea de que el universo podría ser una simulación ya no pertenece solo a la ciencia ficción.

La teoría de la Simulación propone que la realidad que percibimos podría ser una simulación extremadamente avanzada (nosotros dentro de una supercomputadora). El filósofo de Oxford Nick Bostrom formuló uno de los argumentos más conocidos: Si una civilización alcanza suficiente desarrollo tecnológico, podría crear simulaciones completas de mundos y de mentes conscientes. Imaginemos un Sims (videojuego) pero llevado a la máxima expresión de realismo posible.

Si estas simulaciones son posibles en el futuro, entonces estadísticamente sería probable que nosotros ya estemos viviendo dentro de una.

Simulación y tecnología: el primer paso ya ocurrió

La recreación digital de cerebros es un primer paso hacia mundos simulados.

El experimento de la mosca no demuestra la existencia de una conciencia digital, pero sí confirma algo fundamental: un cerebro puede describirse como datos y ejecutarse como un sistema computacional.

Si el cerebro es información, puede mapearse, modelarse y simularse. Esto plantea una posibilidad radical: que las mentes puedan existir fuera del soporte biológico.

Simulación: la pregunta que incomoda a la ciencia

La posibilidad de una realidad simulada es uno de los debates filosóficos más intensos de nuestra era

Si los seres humanos logran algún día simular cerebros completos y universos virtuales complejos, aparecerá una pregunta inevitable: si nosotros podemos crear realidades simuladas, ¿cómo sabemos que la nuestra no es una de ellas?

Hoy la ciencia apenas recreó el cerebro de una mosca. Pero ese pequeño paso tecnológico revive una de las ideas más perturbadoras y fascinantes de la filosofía moderna: tal vez nuestra realidad no sea el nivel final del universo, sino una simulación dentro de otra realidad mayor.