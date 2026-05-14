Un equipo internacional de científicos logró algo que durante décadas parecía imposible: mapear completamente el cerebro de una mosca de la fruta, la especie conocida como Drosophila melanogaster.
Recrean el cerebro de una mosca en un software y desafían la realidad
Se logró llevar el cerebro de una mosca a computadora. El avance revive una pregunta inquietante: ¿Y si nuestra realidad también fuese una simulación?
El experimento que recreó un cerebro completo
El proyecto, llamado FlyWire, logró reconstruir las aproximadamente 139.000 neuronas y cerca de 50 millones de conexiones sinápticas que componen el cerebro de este pequeño insecto.
Ese mapa detallado, conocido como connectoma, funciona como un plano completo del sistema nervioso.
A partir de ese plano, los investigadores comenzaron a simular digitalmente el funcionamiento del cerebro en una computadora, reproduciendo sus circuitos neuronales para estudiar cómo se generan comportamientos. En términos simples, la ciencia logró copiar la arquitectura de un cerebro biológico dentro de un software utilizando código binario.
Tecnología y Simulación: cuando un cerebro se convierte en código
Es importante aclarar algo: la mosca no está consciente dentro de la computadora. Lo que existe es una simulación funcional, basada en cómo interactúan sus neuronas.
Ahora bien, el experimento abre una puerta enorme para la ciencia. Si es posible reconstruir el cerebro de una mosca, mañana podría hacerse con un ratón y luego con cerebros más complejos, incluyendo eventualmente el cerebro humano. Este proceso se conoce como emulación completa del cerebro, una idea que explora la posibilidad de reproducir una mente como un sistema de información.
Acá es donde aparece una pregunta inquietante, el motivo de este artículo.
Simulación: una teoría que vuelve a aparecer
La teoría de la Simulación propone que la realidad que percibimos podría ser una simulación extremadamente avanzada (nosotros dentro de una supercomputadora). El filósofo de Oxford Nick Bostrom formuló uno de los argumentos más conocidos: Si una civilización alcanza suficiente desarrollo tecnológico, podría crear simulaciones completas de mundos y de mentes conscientes. Imaginemos un Sims (videojuego) pero llevado a la máxima expresión de realismo posible.
Si estas simulaciones son posibles en el futuro, entonces estadísticamente sería probable que nosotros ya estemos viviendo dentro de una.
Simulación y tecnología: el primer paso ya ocurrió
El experimento de la mosca no demuestra la existencia de una conciencia digital, pero sí confirma algo fundamental: un cerebro puede describirse como datos y ejecutarse como un sistema computacional.
Si el cerebro es información, puede mapearse, modelarse y simularse. Esto plantea una posibilidad radical: que las mentes puedan existir fuera del soporte biológico.
Simulación: la pregunta que incomoda a la ciencia
Si los seres humanos logran algún día simular cerebros completos y universos virtuales complejos, aparecerá una pregunta inevitable: si nosotros podemos crear realidades simuladas, ¿cómo sabemos que la nuestra no es una de ellas?
Hoy la ciencia apenas recreó el cerebro de una mosca. Pero ese pequeño paso tecnológico revive una de las ideas más perturbadoras y fascinantes de la filosofía moderna: tal vez nuestra realidad no sea el nivel final del universo, sino una simulación dentro de otra realidad mayor.