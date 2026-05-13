Corea del Sur analiza un impuesto al uso de la Inteligencia Artificial para financiar un ingreso universal

inteligencia-artificial-trabajo-negocios-freepik-(1) El sistema propuesto requeriría una infraestructura de datos para rastrear el uso de herramientas inteligentes en la cadena de producción.

El esquema planteado por Lee Jae-myung, líder opositor, consiste en crear un fondo alimentado por impuestos específicos a las empresas que utilicen inteligencia artificial. Estos recursos se redistribuirían directamente a los ciudadanos, funcionando como una suerte de ingreso básico que sostenga el consumo interno. Corea del Sur se convertiría así en el primer laboratorio a gran escala de esta política económica disruptiva.

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Los analistas de mercado han reaccionado con cautela ante la posibilidad de que esta normativa afecte la competitividad de firmas como Samsung o SK Hynix. A pesar de las críticas del sector empresarial, la idea de un gravamen a la IA ha ganado tracción entre los votantes jóvenes, quienes ven con incertidumbre su futuro en un mundo dominado por procesos automatizados y modelos de lenguaje masivos.

Para que este proyecto se convierta en ley, deberá superar la resistencia del actual gobierno conservador y de los grupos industriales que consideran que un impuesto a la inteligencia artificial podría frenar las inversiones extranjeras. La discusión parlamentaria se centrará en definir qué porcentaje de las ganancias netas de la tecnología será destinado al fondo común y cómo se medirá exactamente el valor generado por las máquinas.

A nivel internacional, organismos como el FMI han advertido que el 40% de los empleos globales podrían verse alterados por la IA. En este contexto, la experiencia surcoreana es observada de cerca por otras potencias tecnológicas. La resolución de este debate definirá si la inteligencia artificial será un motor de desigualdad creciente o el sustento de un nuevo contrato social basado en la redistribución de la eficiencia tecnológica.

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La implementación de este sistema requeriría una infraestructura de datos robusta para rastrear el uso de herramientas inteligentes en la cadena de producción. Mientras el debate continúa, los ciudadanos surcoreanos esperan definiciones sobre cómo el Estado equilibrará el fomento a la industria con la protección del bienestar general frente a la inminente cuarta revolución industrial. El desafío no es solo técnico, sino profundamente político y social para el futuro de la región.