El médico mendocino que utiliza la IA para "empoderar" a pacientes con rinosinusitis crónica

Conferencia del Dr Eduardo Figueroa sobre la app SinusTrack de sinusitis - IA aplicada a la medicina El doctor mendocino, especialista en Rinología, presentó su app SinusTrack en congresos internacionales. Foto: Gentileza SinusTrack

"Se me ocurrió en esta enfermedad, que siempre es tan desafiante en cuanto a la cantidad de datos y la fragmentación del sistema de salud, hacer un sistema que pudiese integrar toda la información del paciente y que alimentara un algoritmo para ayudarnos con el diagnóstico y el tratamiento", explica el profesional.

En esta entrevista con Diario UNO, el doctor Figueroa revela cómo fue el proceso y la metodología para crear una app que descanse en la veracidad de los datos de los pacientes, en el derecho a la protección de información personal y en la confianza de la IA para brindar a cualquier médico del país una mejor hoja de ruta a la hora de tratar la enfermedad.

Ciencia de datos contra el silencio clínico

El desarrollo fue un camino que inició el médico mendocino en solitario, cuando estaba especializándose en Buenos Aires. Pero pronto contó con el apoyo inicial de la Fundación de Otorrinolaringología Argentina y, más tarde, con la colaboración de laboratorios y de la empresa de software Cairox.

Tras un proceso de validación y aprobaciones de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la protección de datos de los pacientes, la app comenzó a rodar formalmente hace un año. Su función primordial es determinar, mediante la inteligencia artificial, si un paciente está controlado, parcialmente controlado o no controlado.

App SinusTrack - sinusitis - IA aplicada a la medicina por el Dr. Eduardo Figueroa La app, que ya usan más de 60 médicos en Argentina, busca integrar la información del paciente para asistir en diagnóstico, tratamiento y seguimiento, siendo pionera a nivel mundial en su enfoque. Foto: Gentileza

"El objetivo fue acortar la brecha entre lo que el paciente siente en su casa y lo que yo puedo evaluar en el consultorio", señala Figueroa.

Según el especialista, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal puede ser tan invalidante como la diabetes o el asma. "Cuando tenemos una trazabilidad real del día a día dejamos de adivinar. La herramienta permite identificar patrones que antes pasaban desapercibidos durante las entrevistas presenciales", añade.

Y completa: "La rinosinusitis es desafiante por la cantidad de datos que genera y lo fragmentado que está el sistema de salud. Por eso diseñé esta app, que es un sistema capaz de centralizar esa información para que un algoritmo de Inteligencia Artificial nos asista a los médicos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y el seguimiento diario, algo que antes era imposible de registrar".

La app como herramienta para distinguir síntomas alérgicos de los crónicos

La distinción entre la rinosinusitis y la rinitis alérgica es una de las mayores confusiones en la consulta diaria. Según explica el doctor Eduardo Figueroa, la rinosinusitis es una inflamación profunda de los senos paranasales que altera por completo el drenaje del moco y el ecosistema de la mucosa.

Cuando este cuadro se vuelve crónico -superando las 12 semanas de evolución-, la mucosa puede transformarse hasta generar pólipos, provocando una obstrucción persistente, presión en el rostro y una pérdida del olfato que afecta seriamente la calidad de vida y el sueño de los pacientes.

En cambio, la rinitis alérgica opera bajo una lógica distinta: es una inflamación de las paredes laterales de la nariz que se activa exclusivamente cuando la mucosa entra en contacto con alérgenos del ambiente.

Alergias El otorrinolaringólogo revela que entre el 40% y el 45% de los pacientes con rinosinusitis crónica también padece rinitis alérgica.

En Mendoza, esto es particularmente evidente en otoño y primavera, cuando las partículas de gramíneas, los plátanos y el polvo en suspensión disparan síntomas inmediatos. "Es fundamental diferenciar cuál síntoma está relacionado con la rinitis y cuál con la sinusitis para no fallar en el abordaje médico", aclara el especialista.

A pesar de ser afecciones diferentes, el otorrinolaringólogo destaca un dato revelador: entre el 40% y el 45% de los pacientes con rinosinusitis crónica también padece rinitis alérgica. Esta convivencia de patologías genera una "tormenta perfecta" en la nariz y en las vías respiratorias, donde la inflamación crónica de base se potencia con las crisis alérgicas estacionales.

Es allí donde la precisión de los datos recolectados por la tecnología de la app se vuelve clave para que el médico pueda distinguir ambos procesos y ajustar el tratamiento de manera efectiva.

El paciente en el centro del ecosistema digital

Uno de los mayores hallazgos de Eduardo Figueroa con esta iniciativa tecnológica ha sido la respuesta de los usuarios. Aunque inicialmente la app fue pensada para el ámbito médico, la experiencia le demostró que el verdadero motor del cambio son los pacientes.

Inspirado en modelos internacionales de seguimiento de otras patologías, como el melanoma en España, el médico mendocino ya trabaja en la segunda etapa de su proyecto: un bot que permitirá un control semanal directo para el paciente.

Dr. Eduardo Figueroa - medico otorrinolaringologo creador de la App Sinustrack - IA aplicada en la medicina El médico mendocino Eduardo Figueroa tiene 36 años, se especializó en Rinología y también hizo un posgrado en ciencia de datos que lo llevó a crear la app RinusTrack. Foto: Gentileza SinusTrack

"Vemos el empoderamiento de los pacientes. A quienes tienen enfermedades crónicas les interesa estar más y mejor controlados", reflexiona el doctor, y advierte que también su desarrollo tecnológico puede convertirse en una señal de alerta para quienes naturalizan los síntomas de la enfermedad.

Aclara, sin embargo, que la tecnología tiene un límite: "No busca para nada suplantar el criterio médico; al contrario, si la herramienta detecta que la enfermedad se descontroló, le dice al paciente 'andá al médico'. Busca beneficiar la labor cotidiana y hacer más sencillo y eficaz el trabajo en el consultorio".

Hacia un mapa epidemiológico nacional

Actualmente, Eduardo Figueroa no solo se enfoca en la herramienta técnica sino en el conocimiento profundo de la patología en el país a través de Sinus Watch, el primer estudio epidemiológico nacional sobre rinosinusitis crónica realizado mediante esta tecnología.

Los resultados, que se esperan para mediados de año, buscan generar datos locales inéditos para diseñar mejores políticas de salud en el país.

Conferencia del dr Eduardo Figueroa sobre la app SinusTrack de sinusitis - IA aplicada a la medicina - Dr. Eduardo Figueroa El doctor Figueroa ha brindado conferencias explicando de qué se trata su innovadora app, que utiliza inteligencia artificial para brindar una mejor atención médica a pacientes con rinosinusitis crónica. Foto: Gentileza SinusTrack

Para este joven médico, el éxito no reside únicamente en el algoritmo sino en la detección temprana. "Que la gente se dé cuenta de que no es normal no tener olfato hace dos años o tener moco todo el tiempo... eso ya es un éxito para mí", confiesa.

Mirando al futuro, Eduardo Figueroa proyecta que esta lógica de monitoreo exhaustivo a través de las posibilidades que da el avance tecnológico se extienda a otras afecciones respiratorias, como el asma, demostrando que la inteligencia artificial es, ante todo, una herramienta para humanizar y agilizar la medicina actual.