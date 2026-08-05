Elon Musk confirma que SpaceX usará exclusivamente chips de Nvidia

Elon Musk confirmó que SpaceX usará exclusivamente chips de Nvidia para su infraestructura de inteligencia artificial.

Musk calificó la plataforma Vera Rubin de Nvidia como “el mejor ordenador de IA” y adelantó que ambas empresas colaborarán en sistemas de computación espacial, instalando hardware de inteligencia artificial en satélites en órbita.

Esta integración apunta a reforzar la autonomía, el procesamiento en tiempo real y las capacidades de análisis de datos de la red satelital de SpaceX.

La apuesta por infraestructura de inteligencia artificial

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, defendió el elevado gasto de capital del segundo trimestre, que alcanzó 18.370 millones de dólares.

De ese total:

15.828 millones fueron inversiones en infraestructura de IA.

Más del doble que el trimestre anterior.

Un 2.000 % más que hace un año.

Johnsen aseguró que estas inversiones tienen “un periodo de recuperación inferior a un año” debido a la rapidez con la que se monetiza la capacidad de cómputo.

SpaceX destinó 15.828 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial durante el segundo trimestre. EFE

Starlink, cada vez más competitivo

Elon Musk destacó también el avance de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX. Señaló que pasó de una conectividad limitada a una disponibilidad “increíble” y baja latencia, lo que está llevando a empresas y gobiernos a considerarlo un proveedor principal de internet.

SpaceX informó una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un aumento del 257 % interanual.

Entre abril y junio:

Registró una pérdida neta de 541 millones.

La mitad que en el mismo trimestre de 2025.

Una facturación de 7.814 millones, un 92 % más interanual, superando las expectativas de los analistas (6.930 millones).

La empresa protagonizó el mayor debut bursátil de la historia el 12 de junio, captando más de 75.000 millones de dólares, aunque desde entonces sus acciones han caído más del 20 %.

La decisión de Elon Musk de apostar exclusivamente por los chips de Nvidia marca un giro decisivo en la estrategia de inteligencia artificial de SpaceX. La expansión masiva de capacidad de cómputo, la computación espacial y el crecimiento de Starlink consolidan a la compañía como un actor central en la convergencia entre tecnología, IA y exploración espacial.