Invertir USD 4.500 a plazo fijo en 30 días: el ranking definitivo de los bancos que más pagan hoy

Con la pizarra digital del BNA fijada en una TNA del 1,60% para depósitos a 30 días, el cálculo arroja una recompensa neta de USD 5,92 al finalizar el período.

Balance al vencimiento: Al cabo de un mes de haber constituido el plazo fijo con tus USD 4.500 en la banca pública, el capital total que tendrás acreditado y disponible en tu cuenta ascenderá a USD 4.505,92.

Comparativa de pizarras: ¿Qué banco exprime mejor tus ahorros?

La brecha comercial entre las distintas firmas financieras del país es abismal. Mientras un puñado de bancos estira sus márgenes para captar las divisas de los ahorristas, la mayoría de las entidades privadas internacionales ofrece tasas marginales que rozan el cero.

A continuación, detallamos el rendimiento mensual estimado para un capital de 4.500 dólares según las tasas vigentes en sus plataformas electrónicas:

plazo fijo en dolares, bancos

Como queda en evidencia en el tablero, la diferencia entre elegir una entidad de punta y una rezagada equivale a cobrar 32 veces más interés por el mismo esfuerzo de ahorro.

Un mercado con rendimientos en retirada

Es fundamental que el inversor entienda el contexto general: las tasas para cuentas en moneda dura vienen experimentando un declive paulatino pero constante. Tiempo atrás, el propio Banco Nación lideraba este mismo ranking con una tasa anual del 2,50%, estabilizándose luego en un 2,00% antes de tocar el 1,60% actual.

Esta tendencia a la baja en los plazos fijos en dólares obliga a revisar con lupa las condiciones de contratación y a operar de forma exclusiva mediante Home Banking o aplicaciones móviles, ya que los canales presenciales en sucursal suelen aplicar recortes drásticos sobre estas tasas ya de por sí moderadas.

Recibir cerca de 6 dólares mensuales por dejar inmovilizados USD 4.500 puede parecer un beneficio modesto para quienes buscan ganancias rápidas. Sin embargo, si tu perfil es netamente conservador y tu prioridad absoluta es resguardar el capital sin asumir los riesgos cambiarios o la volatilidad de la bolsa, esta herramienta cumple su función a la perfección. Al canalizar los fondos en las opciones más competitivas del mercado, transformás un dinero ocioso en un ingreso pasivo seguro y 100% predecible.