Simulador de ahorro: cuánto ganás por mes si ponés $800.000 en un plazo fijo

En este nuevo contexto, el ahorrista inteligente está obligado a comparar antes de constituir el depósito. Tomarse cinco minutos para revisar la Tasa Nominal Anual (TNA) de cada institución puede significar un aumento considerable en el interés cobrado.

¿Cuánto te deja un plazo fijo de 800.000 pesos hoy?

Ponemos la calculadora a funcionar. Tomando como base un capital de $800.000 y el período mínimo de 30 días, los rendimientos netos mensuales varían significativamente según la entidad.

El Banco Provincia se mantiene firme en la cima del ranking entre los grandes bancos públicos, ofreciendo una TNA del 19,5%. Muy de cerca sigue el Banco Nación (BNA) con un 19% anual.

La ganancia en mano: Si colocás tus $800.000 en el Banco Provincia, en exactamente un mes retirarás una ganancia limpia de $12.821,92.

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Ranking de rendimientos: Lo que paga cada banco por tus pesos

A continuación, detallamos la ganancia neta mensual que obtendrías si decidís congelar tus $800.000 por el plazo mínimo de 30 días, operando exclusivamente a través de canales digitales (Home Banking o App móvil):

Banco Provincia (19,50%): Ganancia limpia de $12.821,92 (Monto final: $812.821,92)

Ganancia limpia de (Monto final: $812.821,92) Banco Nación (19,00%): Ganancia limpia de $12.493,15 (Monto final: $812.493,15)

Ganancia limpia de (Monto final: $812.493,15) BBVA Argentina (18,75%): Ganancia limpia de $12.328,77 (Monto final: $812.328,77)

Ganancia limpia de (Monto final: $812.328,77) Banco Macro (18,00%): Ganancia limpia de $11.835,62 (Monto final: $811.835,62)

Ganancia limpia de (Monto final: $811.835,62) ICBC / Credicoop (17,50%): Ganancia limpia de $11.506,85 (Monto final: $811.506,85)

Ganancia limpia de (Monto final: $811.506,85) Banco Ciudad (17,00%): Ganancia limpia de $11.178,08 (Monto final: $811.178,08)

Ganancia limpia de (Monto final: $811.178,08) Banco Galicia (16,25%): Ganancia limpia de $10.684,93 (Monto final: $810.684,93)

Ganancia limpia de (Monto final: $810.684,93) Banco Patagonia (16,00%): Ganancia limpia de $10.520,55 (Monto final: $810.520,55)

Ganancia limpia de (Monto final: $810.520,55) Banco Santander (15,00%): Ganancia limpia de $9.863,01 (Monto final: $809.863,01)

Alerta para el ahorrista: El castigo por operar presencialmente

Un factor determinante que muchos ahorristas pasan por alto es el canal de operación. Las tasas competitivas reflejadas en este informe aplican exclusivamente para constituciones realizadas de forma digital.

Si decidís acudir a una sucursal física para armar el plazo fijo por ventanilla, los bancos suelen penalizar el rendimiento ofreciendo tasas considerablemente menores, que pueden rondar el 15,50%. Con un capital de 800.000 pesos, elegir la ventanilla en lugar del celular puede costarte una pérdida evitable de casi $2.600 de interés en un solo mes. Ópera siempre online para maximizar tu rentabilidad.

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Conclusión: ¿Conviene armar un plazo fijo de $800.000 ahora?

Aunque los rendimientos actuales se sitúan en niveles moderados comparados con meses anteriores, la fortaleza imbatible del plazo fijo tradicional sigue siendo su seguridad, previsibilidad y facilidad de operación. Sabés exactamente cuánto vas a cobrar desde el primer minuto. Para un capital de 800.000 pesos, elegir los bancos de punta del ranking y operar siempre desde canales digitales te garantiza una ganancia extra segura de más de $12.800 mensuales sin moverte de tu casa.