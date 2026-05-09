Argentina tiene un imponente edificio cuya construcción está rodeada de puertas falsas

La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de Argentina y el lugar desde donde gobierna el presidente. El edificio actual comenzó a construirse a fines del siglo XIX y se levantó sobre el terreno donde antes funcionaba el antiguo Fuerte de Buenos Aires.

Su arquitectura es imponente y se destaca por miles de objetos e incluso secretos. En este caso, su salón tiene columnas, una araña de bronce con 192 lámparas y un piso de roble, aunque lo más raro es que extrañamente sus puertas esconden un secreto.