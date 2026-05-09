Argentina tiene un imponente edificio cuya construcción está rodeada de puertas falsas

Ubicada frente a la histórica Plaza de Mayo, la Casa Rosada es uno de los edificios políticos más importantes de Argentina. Esta construcción no solo destaca por su belleza arquitectónica y su color distintivo, sino también por su valor histórico y simbólico. Sin embargo, una peculiaridad que la caracteriza son las puertas del salón.
La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de Argentina y el lugar desde donde gobierna el presidente. El edificio actual comenzó a construirse a fines del siglo XIX y se levantó sobre el terreno donde antes funcionaba el antiguo Fuerte de Buenos Aires.
Su arquitectura es imponente y se destaca por miles de objetos e incluso secretos. En este caso, su salón tiene columnas, una araña de bronce con 192 lámparas y un piso de roble, aunque lo más raro es que extrañamente sus puertas esconden un secreto.
Argentina: el salón de la Casa Rosada esconde un secreto entre sus puertas
Dentro de toda la Casa Rosada se encuentra el Salón Blanco, donde el presidente saliente le entrega los atributos de mando al que ingresa y los nuevos ministros hacen la jura. Es un espacio cuya construcción original fue obra del arquitecto Francesco Tamburini, creando un lugar con gran relevancia y por eso es el espacio principal del edificio; es decir, es el lugar donde se hacen los actos de gobierno de mayor trascendencia.
Pero lo curioso es que el balcón o galería alta que lo rodea posee puertas falsas recubiertas con espejos que fueron pensadas en su arquitectura para dar una sensación de amplitud al lugar. De todas ellas, solo una de las puertas es la que realmente se abre: la que está ubicada en el centro del sector derecho al ingresar al salón.
Otros secretos de la Casa Rosada
- En 1873 se dio inicio a la construcción de la actual Casa de Gobierno luego de levantar el edificio de Correos y Telégrafos en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen.
- Después, el presidente Julio A. Roca optó por fundar el Palacio de Gobierno definitivo en la intersección de Balcarce y Rivadavia.
- La Casa de Gobierno no es simétrica.
- Hay tres teorías sobre su color rosado y una de ellas es que es por una mezcla de cal y sangre bovina que se usaba como pintura económica y resistente a la humedad.
- La Casa Rosada estuvo a punto de tener una cúpula y el tapiz ubicado en el descanso de la escalera Francia que conduce al primer piso llevó tres años en confeccionar.