¿Sabías que la Casa Rosada esconde bajo los pies del Presidente un pasadizo secreto que recorre toda Buenos Aires?

túnel debajo de la casa rosada El túnel que pasa por debajo de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, pese a que el servicio duró muy poco, hay una gran historia detrás de él y comienza en el siglo XX, en 1906 con el ingeniero británico David Simpson cuando este presentó un proyecto para construir este túnel, con un objetivo claro: unir el Puerto de Buenos Aires con la playa de cargas de Once.

Así es cómo en 1912 comenzó la flamante obra a pico y pala y una locomotora para poder transportar la tierra. Terminado en el año 1916 durante la presidencia de Victorino de la Plaza, se convirtió en una pieza de ingeniería sorprendente para la época.

El túnel alcanza 5 kilómetros de longitud con una peculiar forma de herradura y que va desde el ingreso en Avenida Madero y Sarmiento, es decir detrás de la Casa de Gobierno, hasta el barrio de Once.

Entre alguna de sus curiosidades se dice que se encuentra incluso por debajo de la Línea A de subte, que puede alcanzar hasta los 20 metros de profundidad y qué, es estrecho y oscuro. Aunque hoy en día se usa para tareas logísticas del sistema ferroviario esconde entre sus paredes subterráneas algunos mitos.

Algunas creencias sobre este antiguo túnel

túnel debajo de la casa rosada (2) Se dice que el humo de las locomotoras a vapor hacía que fuese casi imposible circular por ahí y que algunas veces habia que auxiliar a maquinistas semi asfixiados.

Se cree que los contrabandistas usaban el túnel para esconder mercaderías entre los vagones de carga estacionados en el puerto y luego las buscaban por la estación de Once, pero nunca hubo pruebas concretas. También se cree que hubo una ocasión en la que volcó una carga de granos de cereal y una multitud de ratas invadió el túnel.

Las versiones no dan tregua y ni Perón se salvó. Pues algunos relatos indican que como en el tercer subsuelo de la Casa de Gobierno hay un pasadizo con conexión al túnel, este fue el camino que utilizó Perón en 1955 para llegar a la cañonera paraguaya que lo condujo al exilio, luego de haber sido derrocado por el golpe militar.

Pese a ser innovador y ambicioso, el proyecto duro un año porque había muchas dificultades técnicas y cayó en desuso.