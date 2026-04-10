Argentina es un país fascinante porque en cada rincón esconde alguna que otra curiosidad que sorprende a todos. Tal como el caso de Buenos Aires, más específicamente debajo de la Casa Rosada existe un túnel oculto cuya existencia es uno de los mayores misterios de la ingeniería y la arquitectura argentina.
¿Sabías que la Casa Rosada esconde bajo los pies del Presidente un pasadizo secreto que recorre toda Buenos Aires?
Entre los tantos rincones misteriosos de Buenos Aires existe un túnel subterráneo que corre por debajo de la Casa Rosada y atraviesa el centro hasta Once
Su historia forma parte del patrimonio oculto que habla de la ambición, el ingenio y las contradicciones de una Buenos Aires en pleno florecimiento y que carga en su nombre miles de leyendas que aún son un enigma.
La Casa Rosada esconde un túnel secreto que recorre toda Buenos Aires
Hubo un tiempo en que la gente podía tener un servicio especial sin recurrir a tomarse al menos dos transportes como pasa actualmente para moverte en Buenos Aires. Se trata de un tren diferencial que terminaba en Once, pasando por un túnel que unía Once con Puerto Madero y parecía haber salido de entre las sombras.
Sin embargo, pese a que el servicio duró muy poco, hay una gran historia detrás de él y comienza en el siglo XX, en 1906 con el ingeniero británico David Simpson cuando este presentó un proyecto para construir este túnel, con un objetivo claro: unir el Puerto de Buenos Aires con la playa de cargas de Once.
Así es cómo en 1912 comenzó la flamante obra a pico y pala y una locomotora para poder transportar la tierra. Terminado en el año 1916 durante la presidencia de Victorino de la Plaza, se convirtió en una pieza de ingeniería sorprendente para la época.
El túnel alcanza 5 kilómetros de longitud con una peculiar forma de herradura y que va desde el ingreso en Avenida Madero y Sarmiento, es decir detrás de la Casa de Gobierno, hasta el barrio de Once.
Entre alguna de sus curiosidades se dice que se encuentra incluso por debajo de la Línea A de subte, que puede alcanzar hasta los 20 metros de profundidad y qué, es estrecho y oscuro. Aunque hoy en día se usa para tareas logísticas del sistema ferroviario esconde entre sus paredes subterráneas algunos mitos.
Algunas creencias sobre este antiguo túnel
Se cree que los contrabandistas usaban el túnel para esconder mercaderías entre los vagones de carga estacionados en el puerto y luego las buscaban por la estación de Once, pero nunca hubo pruebas concretas. También se cree que hubo una ocasión en la que volcó una carga de granos de cereal y una multitud de ratas invadió el túnel.
Las versiones no dan tregua y ni Perón se salvó. Pues algunos relatos indican que como en el tercer subsuelo de la Casa de Gobierno hay un pasadizo con conexión al túnel, este fue el camino que utilizó Perón en 1955 para llegar a la cañonera paraguaya que lo condujo al exilio, luego de haber sido derrocado por el golpe militar.
Pese a ser innovador y ambicioso, el proyecto duro un año porque había muchas dificultades técnicas y cayó en desuso.