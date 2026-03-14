La historia detrás del color más famoso de la política argentina: por qué la Casa Rosada se llama así

la antigua casa rosada Casa central de Correos y Telégrafos, lo que más tarde sería la sede del Gobierno nacional: la Casa Rosada.

Pero fue en 1873 que se dio inicio a la construcción de la actual Casa de Gobierno a través de un decreto que ordenó levantar el edificio de Correos y Telégrafos en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen. Poco después, el presidente Julio A. Roca optó por erigir el Palacio de Gobierno definitivo en la intersección de Balcarce y Rivadavia, una estructura similar al anterior y que coexistieron unidas por un tiempo.

Los arquitectos encargados del diseño y la construcción de la Casa Rosada fueron Carl Kihlberg para la Casa de Correos, Henrik Åberg para la Casa de Gobierno y Francesco Tamburini para la unificación en 1886 bajo inspiración italiana, con elementos románticos y eclécticos.

Con el tiempo, el lugar se convirtió en uno de los puntos más representativos del poder político del país, especialmente por su cercanía con la Plaza de Mayo, escenario de numerosos acontecimientos históricos.

_casa rosada El lugar donde se han tomado las decisiones más trascendentales para el destino del país y donde se han vivido momentos de alegría, dolor, esperanza y lucha.

Por qué es de color rosado

El color rosado que la caracterica tiene varias explicaciones posibles y una gran historia detrás. Una de ellas no fue una decisión simbólica, sino más bien una solución práctica de la época y es que se debe a una mezcla de cal y sangre bovina que se usaba como pintura económica y resistente a la humedad.

Otra versión es que fue una decisión del presidente Domingo Faustino Sarmiento en 1868 para simbolizar la unión entre los partidos políticos enfrentados en la época: el rojo de los federales y el blanco de los unitarios.

La combinación de ambos colores habría simbolizado la reconciliación entre dos sectores que protagonizaron largos conflictos políticos en el país. De esa mezcla habría surgido el característico tono rosado.

La tercera hipótesis es que el color se inspiró en el Palazzo Vecchio de Florencia, Italia, que también tiene una tonalidad rosada.