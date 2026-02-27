El día en que un presidente argentino apodado "El Zorro" construyó la Casa Rosada

La historia argentina está llena de figuras polémicas, estratégias y obras que marcaron el rumbo institucional del país. Entre ellas, uno de los episodios más recordados es la transformación de la sede del Poder Ejecutivo en el edificio que hoy conocemos como la Casa Rosada, símbolo del gobierno nacional y epicentro de la vida política en Argentina.
Ubicada frente a la histórica Plaza de Mayo, la Casa Rosada no siempre tuvo su aspecto actual. Antes de convertirse en el emblema arquitectónico del poder presidencial, el lugar fue ocupado por el Fuerte de Buenos Aires y luego por distintas construcciones administrativas que reflejaban los vaivenes políticos del siglo XIX.
Fue durante la presidencia de Julio Argentino Roca, conocido por sus detractores y seguidores como “El Zorro” por su astucia política, cuando se impulsó la unificación y ampliación de las edificaciones existentes para dar forma al actual palacio gubernamental. Roca, una de las figuras más influyentes de la llamada Generación del ’80, gobernó el país en dos períodos (1880-1886 y 1898-1904) y dejó una huella profunda en la organización del Estado argentino.
Roca presidente y la construcción de la Casa Rosada
La consolidación del Estado nacional fue una de las prioridades tras décadas de guerras civiles y conflictos internos. En ese contexto, la necesidad de contar con una sede gubernamental acorde al nuevo proyecto de país se volvió fundamental. La unificación del antiguo Palacio de Correos con la Casa de Gobierno permitió crear una estructura monumental que simbolizara orden, progreso y centralización del poder.
El característico color rosado del edificio también dio lugar a múltiples interpretaciones históricas. Una de las versiones más difundidas sostiene que representaba la fusión simbólica entre el rojo federal y el blanco unitario, colores asociados a las principales corrientes políticas del siglo XIX.
La presidencia de Roca coincidió con un período de expansión económica, modernización institucional y fuerte impulso a la inmigración europea. Durante su mandato se consolidaron políticas educativas, se fortaleció el modelo agroexportador y se afianzó el control territorial del Estado.
Sin embargo, su figura también está atravesada por controversias, especialmente por su papel en la llamada Conquista del Desierto, una campaña militar que amplió las fronteras del país hacia el sur pero que implicó el sometimiento y desplazamiento de pueblos originarios.
Básicamente, la historia argentina, con sus luces y sombras, encuentra en la Casa Rosada uno de sus símbolos más potentes. Y detrás de sus muros, permanece el legado de un presidente apodado “El Zorro” que dejó una marca indeleble en la arquitectura y en la política del país.