El día en que un presidente argentino apodado "El Zorro" construyó la Casa Rosada

Roca presidente y la construcción de la Casa Rosada

roca en la casa rosada (1) El presidente Julio A. Roca decidió la construcción del definitivo Palacio de Gobierno en la esquina de Balcarce y Rivadavia.

La consolidación del Estado nacional fue una de las prioridades tras décadas de guerras civiles y conflictos internos. En ese contexto, la necesidad de contar con una sede gubernamental acorde al nuevo proyecto de país se volvió fundamental. La unificación del antiguo Palacio de Correos con la Casa de Gobierno permitió crear una estructura monumental que simbolizara orden, progreso y centralización del poder.

El característico color rosado del edificio también dio lugar a múltiples interpretaciones históricas. Una de las versiones más difundidas sostiene que representaba la fusión simbólica entre el rojo federal y el blanco unitario, colores asociados a las principales corrientes políticas del siglo XIX.

La presidencia de Roca coincidió con un período de expansión económica, modernización institucional y fuerte impulso a la inmigración europea. Durante su mandato se consolidaron políticas educativas, se fortaleció el modelo agroexportador y se afianzó el control territorial del Estado.

casa rosada El arquitecto Francisco Tamburini diseñó el proyecto y dirigió las obras que dieron a la Casa Rosada su definitiva estructura y ornamentación.

Sin embargo, su figura también está atravesada por controversias, especialmente por su papel en la llamada Conquista del Desierto, una campaña militar que amplió las fronteras del país hacia el sur pero que implicó el sometimiento y desplazamiento de pueblos originarios.

Básicamente, la historia argentina, con sus luces y sombras, encuentra en la Casa Rosada uno de sus símbolos más potentes. Y detrás de sus muros, permanece el legado de un presidente apodado “El Zorro” que dejó una marca indeleble en la arquitectura y en la política del país.