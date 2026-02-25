El día que un presidente argentino desafió al mundo e inauguró un cable transoceánico para comunicar Argentina con Europa

El día que un presidente argentino hizo historia con Europa

Sarmiento presidente argentino El 12 de octubre de 1868 asumió la presidencia de la Nación Domingo Faustino Sarmiento.

Sarmiento junto con su ministro Vélez Sarsfield, dieron para en el país un gran impulso al correo y a la instalación de 5.000 kilómetros de líneas telegráficas. Cuando su mandato culminó, la red telegráfica unía todas las provincias y Argentina estaba vinculada por el telégrafo con todos los países limítrofes, Europa, Asia, África, Oceanía y Estados Unidos.

El cable transoceánico formaba parte de una red internacional de telégrafos submarinos que ya conectaba distintas partes del mundo. Su llegada a la Argentina significó la integración definitiva del país al sistema global de comunicaciones del siglo XIX.

El telégrafo eléctrico, que funcionaba mediante impulsos transmitidos por cables, permitía enviar mensajes codificados en cuestión de minutos. La inauguración representó un paso clave en la modernización impulsada por Sarmiento durante su presidencia (1868-1874).

La conexión directa con Europa tuvo múltiples impactos:

cable transocéanico El presidente además de extender las líneas telegráficas, prolongar las vías del ferrocarril y mejorar el sistema postal; realizó el tendido de un cable submarino transoceánico que comunicó a la Argentina con Europa.

Diplomacia más ágil: el gobierno podía comunicarse rápidamente con potencias europeas.

Comercio internacional: las operaciones financieras y comerciales se aceleraron.

Acceso a información global: noticias y avances científicos llegaban casi en tiempo real.

Prestigio internacional: posicionó a Argentina como un país en proceso de modernización.

Es decir, en una época en la que el mundo comenzaba a interconectarse tecnológicamente, este avance colocó al país dentro del mapa estratégico de las comunicaciones globales. Es por eso que Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los presidentes que más impulsó el desarrollo educativo y tecnológico. Durante su mandato promovió la expansión del sistema escolar, el crecimiento del telégrafo interno y la incorporación de innovaciones técnicas.

Aunque hoy en día, puede resultar difícil imaginar la magnitud de aquel acontecimiento, en 1874, la posibilidad de enviar un mensaje desde Buenos Aires a Europa en cuestión de horas representó una verdadera revolución.