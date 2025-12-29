China desafía a EE.UU. instalando un cable submarino en un país de América Latina: busca controlar la infraestructura digital

En los hechos, la propuesta china aparece en un contexto en el que más del 95% del tráfico global de datos se desplaza por cables bajo el agua, redes que rara vez vemos pero que sostienen todo, desde videollamadas hasta transacciones bursátiles. Controlar estos cables no es una cuestión técnica, es tener un asiento privilegiado en la mesa del poder digital.

Pero Chile no está solo en este mar. Desde hace años, con el proyecto Humboldt en alianza con Google, este país de América Latina impulsa otro cable transversal. Se trata de una fibra que conectará Valparaíso con Australia y Asia-Pacífico, una apuesta por diversificar rutas de datos e impulsar su rol como hub tecnológico regional.

Este tendido, con participación pública y privada y reglas más transparentes, se ha convertido en símbolo de otro modelo de infraestructura digital. La oferta china, en cambio, ha generado inquietud porque llega envuelta en opacidad. Pocos detalles del financiamiento, plazos o consorcios, y un trasfondo de rivalidad geopolítica con Estados Unidos que no es menor.

Estados Unidos sigue observando con preocupación cómo Beijing extiende sus redes bajo los océanos, y más aún porque la legislación china exige que empresas cooperen con el Estado en temas de inteligencia, lo que abre debates sobre soberanía de datos y posibles riesgos de vigilancia.