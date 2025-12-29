China consigue que los trenes alcancen una velocidad de 700 km/h en dos segundos con un nuevo sistema

Según el China Dailyhk el ensayo se realizó con un vehículo experimental de aproximadamente una tonelada, en una pista de pruebas especialmente diseñada. La clave estuvo en la combinación de imanes superconductores de alta potencia, propulsión electromagnética avanzada y un sistema de control capaz de gestionar enormes descargas de energía en fracciones de segundo. Esto permitió llegar al vehículo a una velocidad nunca antes alcanzada.

Tren (2)

Por qué esta tecnología cambiaria para siempre los trenes de China

Se debe aclarar que el sistema incluye mecanismos de control y desaceleración igual de sofisticados, capaces de detener el vehículo de forma segura tras alcanzar semejante velocidad.

Este desarrollo no apunta, por ahora, al transporte comercial de pasajeros. Su valor está en lo que representa. La capacidad de acelerar un tren a esa velocidad en tan poco tiempo abre un nuevo escenario para el transporte del futuro, viajes ultrarrápidos entre ciudades cercanas, nuevas formas de logística y aplicaciones científicas de alto nivel.

Para China, el logro refuerza una estrategia sostenida, la de liderar no solo en infraestructura ferroviaria, sino también en innovación profunda. El país ya posee la red de alta velocidad más extensa del mundo y ahora avanza hacia tecnologías que podrían definir la próxima generación del transporte terrestre.