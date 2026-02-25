En el centro de América del Sur, un tren comenzó a trepar la Cordillera de los Andes cuando un país de la región todavía buscaba conectar su costa con el interior. No fue solo una obra de transporte. Fue una forma de atravesar el aislamiento única en el mundo.
El país de América del Sur con el tren más alto del mundo durante más de 100 años
Este tren de América del Sur desafió la altura y la geografía, convirtiéndose en un ícono histórico y en un récord mundial que todavía sorprende a viajeros
En ese recorrido, el paisaje cambia de forma radical. El tren parte desde el nivel del mar y asciende lentamente entre valles, túneles y puentes hasta alcanzar alturas donde el aire se vuelve más liviano y el silencio más profundo. Cada kilómetro construido de esta maravilla de América del Sur implicó perforar roca, cruzar abismos y adaptarse a una geografía particular.
Se trata del Ferrocarril Central Andino, una de las líneas ferroviarias más extraordinarias de América del Sur. Inaugurado a fines del siglo XIX, este ferrocarril conecta la costa peruana con el interior andino y alcanza los 4.781 metros sobre el nivel del mar en el paso de Ticlio, una de las mayores altitudes ferroviarias del mundo.
La construcción de este tren comenzó en 1870 con el objetivo de unir regiones productivas del interior con el océano Pacífico. En ese momento, transportar minerales y mercancías desde los Andes hasta los puertos era un proceso lento y complejo. El ferrocarril cambió esa lógica. Permitió reducir distancias, integrar economías regionales y consolidar nuevas rutas comerciales.
Cómo es esta histórica línea ferroviaria de América del Sur
El Ferrocarril Central Andino se caracteriza por una serie de elementos que reflejan la magnitud del desafío que implicó su construcción:
- el trazado incluye 66 túneles, excavados directamente en la roca de la cordillera
- cuenta con 59 puentes ferroviarios, diseñados para cruzar quebradas y valles profundos
- utiliza un sistema de zigzag ferroviario, que permite al tren ganar altura en pendientes extremas
- conecta la costa del Pacífico con ciudades del interior como Huancayo
- alcanza uno de los puntos ferroviarios operativos más altos del mundo
Este ferrocarril sigue operando como una vía clave para el transporte de carga y, en ocasiones, de pasajeros. Pero también se mantiene como un símbolo. Hasta 2006, fue el más alto del mundo. Hoy es el más alto de América y el segundo más alto del planeta.