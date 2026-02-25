En ese recorrido, el paisaje cambia de forma radical. El tren parte desde el nivel del mar y asciende lentamente entre valles, túneles y puentes hasta alcanzar alturas donde el aire se vuelve más liviano y el silencio más profundo. Cada kilómetro construido de esta maravilla de América del Sur implicó perforar roca, cruzar abismos y adaptarse a una geografía particular.

Ferrocarril Central Andino

El país de América del Sur con el tren más alto del mundo durante más de 100 años

Se trata del Ferrocarril Central Andino, una de las líneas ferroviarias más extraordinarias de América del Sur. Inaugurado a fines del siglo XIX, este ferrocarril conecta la costa peruana con el interior andino y alcanza los 4.781 metros sobre el nivel del mar en el paso de Ticlio, una de las mayores altitudes ferroviarias del mundo.