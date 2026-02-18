El país de América del Sur que proyecta fabricar 112 drones: las Fuerzas Armadas avanza hacia la autonomía tecnológica

El aumento de la presencia de drones en Chile ha sido notable en los últimos años, con cifras aduaneras que muestran un aumento en las importaciones de estas plataformas en este país de América del Sur, lo que ha motivado una agenda para reducir la dependencia de equipos importados y fomentar la soberanía tecnológica.

Drones Chile (1)

La iniciativa Drones para Chile

Este plan no se limita a ensamblar componentes, sino que busca involucrar capacidades locales en diseño, fabricación y desarrollo de sistemas de control y cargas útiles, generando un ecosistema industrial más robusto en torno a la aerorobótica. Esto también incluye oportunidades para el sector académico, con la formación de talento especializado en electrónica, automatización, programación y sistemas autónomos, y la colaboración con empresas nacionales que ya están trabajando en este tipo de tecnologías.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) también se ha integrado al proyecto, aportando su experiencia en aviación y desarrollos tecnológicos, con el objetivo de trabajar junto a la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) en el desarrollo de plataformas no tripuladas y sus sistemas de mando y control.

Un componente complementario del esfuerzo nacional ha sido la capacitación y transferencia de conocimientos. Por ejemplo, empresas especializadas como RoboMotic Chile han impartido cursos a personal de la Armada de Chile sobre diseño, fabricación y operación de drones, fortaleciendo así las capacidades internas para el desarrollo y uso de estas aeronaves.

Además, el proyecto se inserta en un contexto donde las Fuerzas Armadas y otros organismos ya han venido incorporando drones en sus operaciones, tanto para vigilancia de fronteras como para entrenamiento y misiones específicas. Esto refleja la creciente importancia de los vehículos no tripulados en la modernización de las capacidades de defensa y seguridad.