Un país de la región de América del Sur está dando un paso notable hacia el desarrollo y producción propia de sistemas no tripulados (drones) con un ambicioso plan, las Fuerzas Armadas de esta nación, busca fabricar 112 aeronaves no tripuladas en un plazo de 18 meses, integrando esfuerzos públicos, privados y académicos
El país de América del Sur que proyecta fabricar 112 drones: las Fuerzas Armadas avanza hacia la autonomía tecnológica
El plan de este país de América del Sur apunta a acelerar la autonomía tecnológica en sistemas no tripulados, aprovechar el crecimiento del uso civil y militar de drones
Esta propuesta se enmarca dentro de una estrategia de “triple hélice” que busca consolidar una base tecnológica nacional para diseñar, producir, operar y validar drones de fabricación local. Te contamos de que país de América del Sur se trata.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional de Chile, las Fuerzas Armadas, instituciones de educación superior, centros de investigación y el sector industrial responde a una demanda creciente de vehículos aéreos no tripulados en múltiples ámbitos. Desde la vigilancia de fronteras y costas hasta aplicaciones civiles como la logística, la agricultura, gestión de desastres y la investigación científica.
El aumento de la presencia de drones en Chile ha sido notable en los últimos años, con cifras aduaneras que muestran un aumento en las importaciones de estas plataformas en este país de América del Sur, lo que ha motivado una agenda para reducir la dependencia de equipos importados y fomentar la soberanía tecnológica.
La iniciativa Drones para Chile
Este plan no se limita a ensamblar componentes, sino que busca involucrar capacidades locales en diseño, fabricación y desarrollo de sistemas de control y cargas útiles, generando un ecosistema industrial más robusto en torno a la aerorobótica. Esto también incluye oportunidades para el sector académico, con la formación de talento especializado en electrónica, automatización, programación y sistemas autónomos, y la colaboración con empresas nacionales que ya están trabajando en este tipo de tecnologías.
La Fuerza Aérea de Chile (FACh) también se ha integrado al proyecto, aportando su experiencia en aviación y desarrollos tecnológicos, con el objetivo de trabajar junto a la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) en el desarrollo de plataformas no tripuladas y sus sistemas de mando y control.
Un componente complementario del esfuerzo nacional ha sido la capacitación y transferencia de conocimientos. Por ejemplo, empresas especializadas como RoboMotic Chile han impartido cursos a personal de la Armada de Chile sobre diseño, fabricación y operación de drones, fortaleciendo así las capacidades internas para el desarrollo y uso de estas aeronaves.
Además, el proyecto se inserta en un contexto donde las Fuerzas Armadas y otros organismos ya han venido incorporando drones en sus operaciones, tanto para vigilancia de fronteras como para entrenamiento y misiones específicas. Esto refleja la creciente importancia de los vehículos no tripulados en la modernización de las capacidades de defensa y seguridad.