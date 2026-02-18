Omar Sperdutti renunció a la presidencia de La Liga Mendocina de Fútbol

El foco del proceso de esta última causa es la empresa STMM + Salud, que fue contratada por la Liga para hacer los aptos físicos de los jugadores federados. La investigación es encabezada por el fiscal Juan Manuel Sánchez donde surgió que 2 médicas que aparecen firmando los aptos físicos de más de 9.000 deportistas denunciaron que les falsificaron las firmas y los sellos profesionales. Se trata de las médicas Marisa Josefina Torre (denunciante original) y Yolanda Elvira Principi.

Según consta en el expediente el consultorio que funciona en calle Ángel Godoy 104, de Maipú , "se encuentra registrado como establecimiento prestador de servicios de salud y ha solicitado habilitación ministerial ante esta Subdirección constando fecha de pago de arancel y presentación de solicitud 10/2/2025 como centro médico; al día de la fecha el trámite no se encuentra terminado, motivo por el cual no cuenta con habilitación vigente", de acuerdo a lo que confirmaron desde el Ministerio de Salud ante la consulta de la Justicia.

El agravante es que esa supuesta empresa de Salud le prestó servicios a la Liga Mendocina de Fútbol desde el año 2022 y hasta que la médica Torre los denunció, a mitad del 2025.

"Tampoco tienen anotados en el Registro Provincial de Salud los equipos electrocardiógrafos que supuestamente usaron para hacer aquellos aptos físicos", aportaron los abogados de la querella.

Estos aptos físicos se les piden a 8.000 jugadores, 2 veces por año, lo que completa un total de 16.000 revisaciones médicas anuales.

Durante la investigación que lleva adelante el fiscal Sánchez se descubrió que el eslabón clave en esa sociedad era Fabio Alenda.

Alenda era secretario general del Sindicato de Municipales de Maipú, tenía un pasado como dirigente de la propia Liga (expresidente de Futsal), y funcionaba como "puente" operativo entre los hombres de Sperdutti y STMM Salud.

Según consta en el expediente, la versión de la "empresa tercerizada" va camino a convertirse en una ficción administrativa. La Liga no le pagaba a una empresa constituida mediante facturas; le pagaba personalmente a Fabio Alenda y a otra médica Natalia Busceme, mayoritariamente en efectivo y fabricando sus propios recibos para cubrir los huecos legales.

Ambos se encuentra hoy imputados, junto a dos mujeres que también participaban de la fábula de la empresa de salud.

Este flujo de dinero conecta directamente a la tesorería de la Liga con la causa penal. El fiscal Sánchez ya imputó a 4 personas:

• Fabio Alenda: señalado como organizador (para no ir preso debió pagar una caución de $50 millones).

• Natalia Busceme: la médica que también cobró más de $22 millones "en negro" de la Liga (caución de $20 millones).

• Patricia Godoy y Rocío Reyes, cómplices en la logística y quienes habrían estado a cargo de realizar los electrocardiogramas, aunque no tenían formación técnica ni autorización profesional.

