Allanan la Liga Mendocina por las transferencias de $130 millones a familiares de Omar Sperdutti

omar sperdutti intervencion liga mendocina Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina, admitió a Diario UNO haber transferido dinero de la institución a empresas familiares. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Allanamiento en la Liga Mendocina

El edificio de la Liga Mendocina de Fútbol, situado en calle Garibaldi entre Primitivo de la Reta y San Juan, en Ciudad, fue epicentro este viernes por la tarde de un nuevo capítulo de la investigación judicial por las transferencias por $130 millones de la cuenta de la institución que preside Omar Sperdutti a empresas de la esposa y de los hijos.

Liga Mendocina-Allanamiento El edificio de la Liga Mendocina de Fútbol durante el allanamiento judicial en sus oficinas.

Más precisamente a la firma DHP60 SAS que, según la documentación presentada ante la DPJ, tiene como Gerente Titular a Sonia Elisabeth González, quien es la esposa de Sperdutti. Esa empresa recibió $21 millones en octubre de 2025 mediante 3 transferencias. Dos por $5 millones cada una y la tercera por $11 millones.

Además, el traspaso de casi $108,3 millones a la firma TRANSOSGUI SA que, según los edictos y actas societarias, tanto el directorio como el paquete accionario son controlados por Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti, hijos del titular de la Liga.

En la Justicia ya cuentan con documentación que indica que hubo al menos tres operaciones a partir de febrero de 2025. Una, por $70 millones; otra, por $30 millones. Y la tercera, por $8,3 millones.

