Las oficinas de la Liga Mendocina de Fútbol, que preside Omar Sperdutti, son allanadas por orden de la Justicia durante la tarde de este viernes.
Allanan la Liga Mendocina por las transferencias de $130 millones a familiares de Omar Sperdutti
La fiscal Susana Muscianisi busca información oficial sobre las transferencias millonarias de la Liga Mendocina a empresas de la esposa y de los hijos del presidente, Omar Sperdutti
Susana Muscianisi, fiscal de Delitos Económicos, encabeza la medida judicial que es parte de la investigación judicial por las transferencias por un total de $130 millones de la cuenta oficial de la Liga Mendocina a empresas de la esposa y de los hijos de Omar Sperdutti, presidente institucional.
La denuncia por la transferencia de $130 millones, ejecutada en varias etapas, fue presentada en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, lo que derivó en una pesquisa judicial por el presunto delito de fraude.
Allanamiento en la Liga Mendocina
El edificio de la Liga Mendocina de Fútbol, situado en calle Garibaldi entre Primitivo de la Reta y San Juan, en Ciudad, fue epicentro este viernes por la tarde de un nuevo capítulo de la investigación judicial por las transferencias por $130 millones de la cuenta de la institución que preside Omar Sperdutti a empresas de la esposa y de los hijos.
Más precisamente a la firma DHP60 SAS que, según la documentación presentada ante la DPJ, tiene como Gerente Titular a Sonia Elisabeth González, quien es la esposa de Sperdutti. Esa empresa recibió $21 millones en octubre de 2025 mediante 3 transferencias. Dos por $5 millones cada una y la tercera por $11 millones.
Además, el traspaso de casi $108,3 millones a la firma TRANSOSGUI SA que, según los edictos y actas societarias, tanto el directorio como el paquete accionario son controlados por Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti, hijos del titular de la Liga.
En la Justicia ya cuentan con documentación que indica que hubo al menos tres operaciones a partir de febrero de 2025. Una, por $70 millones; otra, por $30 millones. Y la tercera, por $8,3 millones.
Noticia en desarrollo