La defensora oficial que renunció para zafar del Jury será investigada por Fiscalía de Estado

Zafó del Jury: el caso Crisafulli va a Fiscalía de Estado

"Estamos pidiéndole a la Fiscalía de Estado que determine si Romina Crisafulli debe ser demandada por cobro de pesos por los días en que no trabajó, tal como había quedado explicitado en la denuncia presentada en el Jury de Enjuiciamiento", explicó Saint André.

Casado y Saint André coincidieron en la urgencia de cubrir el cargo que está vacante por la renuncia de Romina Crisafulli pero no ocultaron la sorpresa y la indignación por saber que estaba presentándose para ocupar otro cargo, a futuro, el de fiscal de instrucción.

Cecilia Saint André (9).jpeg Cecilia Saint André, titular del Ministerio Público de la Defensa, denunció a Romina Crisafulli en el Jury en 2025. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Entre la ley, el Jury y lo cuestionable

Que Romina Crisafulli haya renunciado al cargo para zafar del Jury de Enjuiciamiento no es ilegal. Tampoco que concurse por un nuevo puesto.

Lo cuestionable, cuanto menos, es que pretenda ir por un nuevo cargo arrastrando el antecedente de haber renunciado para zafar de un proceso que podía derivar en la destitución por graves motivaciones, como haber presentado certificados médicos truchos para justificar ausencias laborales prolongadas en San Rafael.

Referentes del Gobierno y de la Justicia coinciden en que Romina Crisafulli podrá avanzar en la carrera académica hacia el nuevo cargo pero que todo podría derrumbarse, a futuro, cuando se presente ante los consejeros y allí surja el antecedente de haber renunciado para zafar del Jury.

Romina Crisafulli no tiene impedido rendir porque el principio de inocencia la avala. Y más aún al haberse caído el proceso de Jury gracias a la renuncia que le fue aceptada.

Sin embargo, en los concursos para ser magistrado, los antecedentes pesan y muchas veces juegan en contra: como le pasó a Sebastián Sarmiento en Neuquén, cuando el Consejo de la Magistratura de esa provincia declaró desierto el concurso para juez en Zapala y lo dejó fuera de competencia porque en Mendoza ya tenía abierto un proceso de Jury por mal desempeño.