La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, le aceptó este miércoles la renuncia a la defensora pública, Romina Crisafulli, quien se desempeñaba en San Rafael, como Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de la Segunda Circunscripción Judicial. La Defensoría General había presentado una denuncia en la Justicia, por incumplimientos a los deberes de un funcionario de su talla y estaba suspendida al momento de presentar su apartamiento.
Hebe Casado le aceptó la renuncia a la defensora pública de San Rafael, Romina Crisafulli
La abogada tenía en su haber acusaciones como la de presentar certificados médicos sin el aval de un profesional matriculado. Además, de haber brindado una ineficiente defensa contra personas que le habían sido designadas.
La magistrada cursaba una suspensión y estaba al borde de un Jury por no presentarse a trabajar y plantear recurrentemente licencias con dictámenes médicos que eran rechazados por la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
La novedad de su dimisión se conoció este martes a última hora y se ratificó en el Boletín Oficial de este miércoles.
Según se detalla en el Decreto, la funcionaria presentó su dimisión en las actuaciones administrativas y la decisión contó con el dictamen legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
La acusación contra la defensora de San Rafael
A las inasistencias reiteradas, a los certificados médicos presentados sin ningún tipo de aval médico y lo más grave, cambiarse de domicilio y no darlo a conocer, fueron las irregularidades por las que la magistrada quedó al borde un juicio político.
Con su renuncia, el proceso se extinguió.