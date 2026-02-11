Hebe Casado le aceptó la renuncia a la defensora pública de San Rafael, Romina Crisafulli

La novedad de su dimisión se conoció este martes a última hora y se ratificó en el Boletín Oficial de este miércoles.

Según se detalla en el Decreto, la funcionaria presentó su dimisión en las actuaciones administrativas y la decisión contó con el dictamen legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

La acusación contra la defensora de San Rafael

A las inasistencias reiteradas, a los certificados médicos presentados sin ningún tipo de aval médico y lo más grave, cambiarse de domicilio y no darlo a conocer, fueron las irregularidades por las que la magistrada quedó al borde un juicio político.

Con su renuncia, el proceso se extinguió.