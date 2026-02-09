Hebe Casado confirmó que le aceptará la renuncia al funcionario de Irrigación que manebaja borracho

gustavo villegas irrigacion Gustavo Villegas, el funcionario de Irrigación que dio positivo en un control de alcoholemia, era consejero del río Atuel.

Pero además como es el Ejecutivo quien propone a los aspirantes para ser consejeros de Irrigación, corresponde que además sea el gobernador quien acepte su renuncia.

"La decisión es aceptarle la renuncia porque entendemos que los funcionarios deben dar el ejemplo. Le estamos diciendo a la ciudadanía que no debe manejar si tomó alcohol, y por eso no podemos tolerar que un funcionario lo haga", ratificó Casado.

El funcionario de Irrigación que pidió disculpas por manejar borracho

“Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir”, comenzó publicando Villegas, consejero del Río Atuel, en sus redes sociales. “En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y sé que nada justifica mi conducta”, dijo.

Reconoció que como funcionario público tiene la obligación de dar el ejemplo y cumplir con la ley, por lo que, por coherencia con sus valores, decidió poner su renuncia a disposición de las autoridades provinciales.

gustavo villegas borracho renuncia

“Hoy en Mendoza hay controles de alcoholemia en cada departamento, algo que durante muchos años no sucedió, y que forma parte de una política pública orientada a garantizar la seguridad vial”, destacó Villegas.

Y confirmó: “He puesto a disposición mi renuncia al cargo que ocupo como Consejero del Río Atuel. Considero que es el paso correcto para no afectar el trabajo que se viene realizando y para asumir las consecuencias de mis actos”.

El funcionario de Irrigación fue el único, de los varios dirigentes que han sido interceptados manejando en estado de ebriedad que presentó su renuncia. Hay que recordar que el ni el concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, ni su par libertario de San Rafael Martín Antolín dejaron sus bancas luego de que se los interceptara manejando borrachos.

Por su lado Jorge Teves, titular del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), fue sorprendido con más de 1 gramo de alcohol en sangre en un control de rutina, resultando en una suspensión de licencia por 5 meses, multa millonaria y su posterior renuncia por la presión mediática y política.

Cornejo deberá proponer al reemplazante de Villegas

Después de su posteo pidiendo disculpas, Villegas le envió su renuncia a Sergio Marinelli, titular de Irrigación y también al Ejecutivo.

Él tenía mandato hasta el 2028, pero tras aceptarle la renuncia, ahora el Ejecutivo deberá proponer a su reemplazante.

Para eso seguramente consultará a Marinelli y más tarde mandará ese pliego a la Legislatura para que sea el Senado quien apruebe a su postulante.