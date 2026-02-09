Elecciones: las boletas que encontrarán los vecinos de 6 municipios y el curioso caso de San Rafael

Elecciones 2025 Como en las elecciones de octubre del año pasado, en los 6 municipios que votan este 22 de febrero habrá boleta única.

Para oficializar las boletas, antes quedaron habilitados los candidatos de todos departamentos, entre ellos Paloma Scalco y Débora Quiroga, de Luján y Santa Rosa, respectivamente, quienes acudieron a la Suprema Corte de Justicia tras un rechazo inicial de la Junta Electoral.

Una por una, las boletas de las elecciones 2026 en Mendoza

Maipú

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, desdobló las elecciones municipales para que no coincidan con las legislativas nacionales y provinciales que se desarrollaron en octubre del año pasado.

Este 22 de febrero, Maipú elegirá concejales para renovar el 50% de su Concejo Deliberante, es decir: 6 ediles.

Han presentado candidatos el oficialismo con Maipú Crece, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el Frente Verde, el Frente Libertario Demócrata; Proyecto Maipú Nuevo Rumbo y el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad.

boletas elecciones 2026 maipu concejales La boleta para las elecciones 2026 en Maipú.

Las boletas presentan un recuadro por espacio: al hacer la cruz en él, se vota a todos los candidatos a concejal de la columna. Para que el voto sea válido solo se puede seleccionar un solo partido.

Rivadavia

En Rivadavia hay 7 opciones: el oficialismo liderado por el intendente Ricardo Mansur presenta candidatos con Sembrar.

Además, participan en las elecciones Fuerza Justicialista- Rivadavia (peronismo), Frente Patria (kirchnerismo), La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el Frente Verde, el Frente Libertario Demócrata, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad.

elecciones 2026 rivadavia boletas concejales La boleta para las elecciones 2026 en Rivadavia.

Al igual que en la mayoría de los departamentos, las boletas presentan un recuadro por espacio: al hacer la cruz en él, se vota a todos los candidatos a concejal de la columna. Para que el voto sea válido solo se puede seleccionar un solo partido.

Luján de Cuyo

El departamento del intendente Esteban Allasino -que volvió a Cambia Mendoza- es el otro que presenta 7 espacios políticos con candidatos a concejal. Es que, al igual que en Rivadavia, aquí el peronismo se dividió en dos y compiten: por un lado, el justicialismo y, por otro lado, el kirchnerismo.

boletas lujan de cuyo elecciones 2026 concejales La boleta para las elecciones 2026 en Luján de Cuyo.

Las 7 columnas son las del oficialismo con La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; Fuerza Justicialista- Luján de Cuyo, Frente Patria, el Frente Verde, el Frente Libertario Demócrata; Protectora y el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad.

Las boletas presentan un recuadro por espacio: al hacer la cruz en él, se vota a todos los candidatos a concejal de la columna. Para que el voto sea válido solo se puede seleccionar un solo partido.

Santa Rosa

En el municipio de Flor Destéfanis, su lista es la que encabeza Magdalena Ascurra. En Santa Rosa el peronismo presenta solo esa opción: Santa Rosa Gana. El resto de los candidatos se reparten en otros 4 frentes políticos: Ahora Santarrosinos, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; el Frente Verde y el Frente Libertario Demócrata.

boletas santa rosa elecciones 2026 concejales La boleta de las elecciones 2026 en Santa Rosa.

Las boletas presentan un recuadro por espacio: al hacer la cruz en él, se vota a todos los candidatos a concejal de la columna. Para que el voto sea válido solo se puede seleccionar un solo partido.

La Paz

En tierra del peronista Fernando Ubieta, las opciones para las elecciones 2026 serán cinco. Además del oficialismo, que se encuentra bajo la denominación Elegí Gestión- La Paz; se presentaron otros cuatro espacios: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; el Frente Libertario Demócrata; el Frente Verde y el Partido de los Jubilados.

boletas la paz elecciones 2026 concejales La boleta de las elecciones 2026 en La Paz.

Aquí también vale la aclaración: para que el voto sea válido solo se puede seleccionar un solo frente o partido político, es decir, hacer cruz en una sola columna.

San Rafael

Los vecinos sanrafaelinos se encontrarán con una boleta diferente a la de los otros departamentos. Es que en San Rafael, además de elegirse la mitad de los concejales que componen el Concejo Deliberante, también se votarán convencionales, que serán los encargados de definir la nueva Carta Orgánica del municipio.

elecciones 2026 san rafael concejales constituyentes boletas

En la boleta habrá seis opciones pero solo cinco de ellas presentan candidatos a convencionales.

¿Cómo voto en San Rafael? Cada columna tiene un recuadro para seleccionar la lista completa, es decir, tanto concejales como convencionales. También se puede obviar esa opción y hacer una cruz en un recuadro de concejales y en uno de convencionales, o dejar alguno de ellos en blanco.

El oficialismo del intendente Omar Félix se encuentra bajo el frente San Rafael en marcha. La otra opción peronista (kirchnerismo) es la de San Rafael Futuro. Además, se presentaron con lista completa La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; el Frente Libertario Demócrata; y el Frente Verde.

El Frente de Izquierda es el espacio que solo presenta candidatos a concejales en las elecciones 2026 en San Rafael. En ese caso, el votante podría seleccionar otra opción para convencionales o dejarlo en blanco.