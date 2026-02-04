La Suprema Corte de Justicia de Mendoza avaló las candidaturas de dos concejalas que buscan la re-reelección en las elecciones municipales del 22 de febrero, luego de que la Junta Electoral rechazara sus postulaciones por la prohibición sancionada por ley en 2024.
Elecciones: la Suprema Corte avaló la re-reelección de concejalas tras el rechazo de la Junta Electoral
El tribunal dio lugar a cautelares que permitieron a Paloma Scalco (Frente Patria) y Débora Quiroga (Ahora Santarrosinos) ser candidatas en las elecciones
Se trata de Paloma Scalco, del Frente Patria en Luján de Cuyo, y Débora Quiroga, de Ahora Santarrosinos en Santa Rosa. En ambos casos, el máximo tribunal provincial habilitó la feria judicial de enero y dictó medidas cautelares que suspendieron los efectos de las decisiones administrativas que impedían sus candidaturas.
El rechazo de las candidatas a concejalas
Las presentaciones judiciales se originaron a partir del rechazo de la Junta Electoral provincial, que consideró que las candidatas estaban alcanzadas por la prohibición de la re-reelección para cargos legislativos municipales establecida por una ley aprobada en 2024.
Ante ese escenario, y con el calendario electoral en marcha, ambas concejalas promovieron acciones de inconstitucionalidad acompañadas de pedidos de medidas cautelares. El planteo central fue que la aplicación inmediata de la norma vulneraba derechos políticos y generaba un perjuicio irreparable al impedir su participación en los comicios.
La cercanía de la elección fue uno de los factores determinantes. A comienzos de enero, la Suprema Corte de Justicia resolvió habilitar la feria judicial para tratar el tema con carácter urgente.
El rol de la Suprema Corte para resolver el conflicto
Las actuaciones quedaron a cargo del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cuelli, quien analizó los expedientes y resolvió hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas.
En ambos casos, el tribunal ordenó suspender los efectos de las decisiones comunicadas por la Secretaría de la Junta Electoral, lo que habilitó provisoriamente a Scalco y Quiroga a presentarse como candidatas a concejal en primer término en sus respectivos departamentos.
La Corte no resolvió aún el fondo de la cuestión -es decir, la constitucionalidad o no de la prohibición de la re-reelección-, pero sí entendió que, en esta instancia, correspondía preservar la participación electoral hasta que exista una definición definitiva.
Cómo quedaron las listas oficiales para las elecciones del 22 de febrero
Con las cautelares dictadas, la Junta Electoral avanzó en la oficialización de las listas del Frente Patria en Luján de Cuyo y de Ahora Santarrosinos en Santa Rosa, dando por cumplidos los requisitos constitucionales y legales para competir en las elecciones municipales de febrero.
La lista oficial de "Ahora Santarrosinos" quedó conformada de la siguiente manera:
Mientras, así quedó la lista del Frente Patria:
En el mismo proceso judicial hubo una tercera concejala -Romina Barrera- que inicialmente había cuestionado el rechazo de su candidatura por la re-reelección en La Paz y pretendía competir en las próximas elecciones. Sin embargo, esa postulante decidió bajarse por voluntad propia antes de que el conflicto llegara a una resolución.