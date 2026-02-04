Elecciones: la Suprema Corte avaló la re-reelección de concejalas tras el rechazo de la Junta Electoral

Ante ese escenario, y con el calendario electoral en marcha, ambas concejalas promovieron acciones de inconstitucionalidad acompañadas de pedidos de medidas cautelares. El planteo central fue que la aplicación inmediata de la norma vulneraba derechos políticos y generaba un perjuicio irreparable al impedir su participación en los comicios.

La cercanía de la elección fue uno de los factores determinantes. A comienzos de enero, la Suprema Corte de Justicia resolvió habilitar la feria judicial para tratar el tema con carácter urgente.

El rol de la Suprema Corte para resolver el conflicto

dalmiro garay presidente de la suprema corte Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Las actuaciones quedaron a cargo del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cuelli, quien analizó los expedientes y resolvió hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas.

En ambos casos, el tribunal ordenó suspender los efectos de las decisiones comunicadas por la Secretaría de la Junta Electoral, lo que habilitó provisoriamente a Scalco y Quiroga a presentarse como candidatas a concejal en primer término en sus respectivos departamentos.

La Corte no resolvió aún el fondo de la cuestión -es decir, la constitucionalidad o no de la prohibición de la re-reelección-, pero sí entendió que, en esta instancia, correspondía preservar la participación electoral hasta que exista una definición definitiva.

Cómo quedaron las listas oficiales para las elecciones del 22 de febrero

Con las cautelares dictadas, la Junta Electoral avanzó en la oficialización de las listas del Frente Patria en Luján de Cuyo y de Ahora Santarrosinos en Santa Rosa, dando por cumplidos los requisitos constitucionales y legales para competir en las elecciones municipales de febrero.

La lista oficial de "Ahora Santarrosinos" quedó conformada de la siguiente manera:

Concejales de Santa Rosa

Mientras, así quedó la lista del Frente Patria:

Candidatos Frente Patria Luján

En el mismo proceso judicial hubo una tercera concejala -Romina Barrera- que inicialmente había cuestionado el rechazo de su candidatura por la re-reelección en La Paz y pretendía competir en las próximas elecciones. Sin embargo, esa postulante decidió bajarse por voluntad propia antes de que el conflicto llegara a una resolución.