Llantos y penas mínimas: los pedidos antes de la condena contra los cómplices de Walter Bento

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg La familia Bento fue declarada culpable, excepto el hijo más chico.

"El comienzo de esta causa fue devastador para mí. Facundo tiene crisis muy grandes donde se autolesiona, ya no lo puedo contener. Las personas que lo cuidan ni siquiera se quieren arrimar cuando tiene una crisis. A partir de la detención del padre está tomando más medicación y las crisis que tiene son tan agresivas que yo ya no lo quiero ver. La falta del padre ha sido brutal para ese niño", manifestó Marta Boiza.

Cerró su declaración apuntando contra el fiscal que lideró la investigación por las coimas en Mendoza, Dante Vega: "El daño que ha hecho esa cabeza, Dios se lo va a hacer pagar".

Nahuel Bento, hijo del matrimonio que también es culpable de lavado de activos agravado, también tomó el micrófono y dijo que "este proceso me duele tanto desde el Derecho. Se ha condenado a un montón de países por lo que han hecho acá". "Le pido al Tribunal que tenga en cuenta el futuro de una persona que está intentando reinsertarse en el ambiente laboral", solicitó.

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

La palabras de otros condenados

Otro de los que hizo uso de la palabra fue Matías Aramayo, abogado que fue miembro de la banda criminal que lideraba Walter Bento y que al comienzo de la investigación declaró como arrepentido -aunque luego se desdijo durante el juicio-. "No soy un miserable, esta causa ha producido un impacto terrible a nivel familiar. Confío en la Justicia", comenzó diciendo.

El abogado aseguró que "respeto la decisión del Tribunal, aunque no la comparto y hay otras vías que van a permitir revisar esa situación. La pena ya trae aparejada una pena natural que en mi caso es la pérdida de la matrícula, que no me va a permitir ejercer más la abogacía".

Su colega que está en idéntica situación, Martín Ríos, agregó que "este proceso me ha afectado mucho profesionalmente. Nunca he tenido problemas con nada, una denuncia penal, mi vida ha sido intachable hasta que estuve este problema. No merezco tener una pena en efectivo porque he colaborado con la Justicia".

walter bento coimas juicio culpable día de la sentencia Varios de los declarados culpables hablaron antes de la sentencia en el megajuicio. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Otro de los abogados culpables, Luciano Ortego, manifestó que "toda esta situación de encierro ha generado una distancia con mi hija. Ha sufrido bullying en la escuela. Este juicio ha desnaturalizado a las personas porque nos ha dejado como monstruos. Y no lo somos, yo duermo todas las noches tranquilo".

Jaime Alba, otro de los organizadores de la banda criminal que cobraba coimas, precisó que: "Pido que, dentro de esta imposición de pena, me impongan el mínimo teniendo en cuenta que llevo preso 4 años y medio de mi vida, 2 en el penal, sin poder saber al día de hoy qué participación he tenido en lo que se ha investigado en esta causa".

El abogado culpable, Francisco Chato Álvarez, también optó por declarar, ratificó su inocencia: "No comparto con la decisión tomada pero es efímero, ya me declararon responsable".

Walter Bardinella Donoso, narcotraficante condenado y pieza clave en el engranaje de las coimas en Mendoza, dijo que "no soy la persona que han vendido en este juicio ni los medios de comunicación. No matamos a nadie, no violamos a nadie. Nos han defenestrado".

El comisaría de la Policía de Mendoza, Gabriel Moschetti, manifestó: "Tengo principios y valores porque fui criado de esa manera. Por eso me duele estar sentado acá. Una guerra de poderes nos trae esta situación".