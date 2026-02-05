Qué pasa con Nahir Galarza: la última novedad que preocupa mucho a su familia y amigos

nahir-galarza

Nahir Galarza, quien cumple condena por el crimen de Fernando Pastorizzo, dedica sus días a estudiar Psicología Social y asistir a talleres, con una posible fecha de salida recién prevista para el año 2052

Nahir Galarza: por qué está en la cárcel

Nahir Galarza, nacida el 11 de septiembre de 1998), fue encontrada culpable del asesinato de Fernando Gabriel Pastorizzo, joven nacido el 3 de enero de 1997, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde ambos residían.

El caso tuvo amplia cobertura y repercusión tanto en los medios nacionales como en los internacionales.

Nahir Galarza es hasta el día de la fecha, la mujer más joven al momento de recibir una sentencia de prisión perpetua en la Argentina, cuando tenía 19 años, 7 meses y 21 días.

Cuando Nahir Galarza tenía 16 años, hubo una denuncia de secuestro luego de estar un día desaparecida, siendo menor de edad, pero luego se descubriría que el supuesto secuestro se trataba de una farsa.