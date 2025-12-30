Se trata de la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina (19 años, 7 meses y 21 días).

La Cámara de Casación Penal de Concordia ratificó la condena, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos denegó la impugnación contra la pena impuesta.

nahir-galarza

Nahir Galarza: así luciría a los 53 años cuando salga de la cárcel

La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia contra la autora del crimen, por lo que podrá salir de la cárcel recién en 2052 cuando tenga 53 años, al tiempo que el máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa para insistir en su inocencia.

Según una imagen generada por Gemini, asistente de IA de Google, Nahir Galarza, la asesina que denunció a su padre, el policía Marcelo Galarza, en 2022 por el crimen de su pareja, pero la Justicia rechazó las acusaciones, así luciría a los 53 años cuando abandone la cárcel de mujeres de Paraná:

nahir-galarza-53-años-IA

Nahir Galarza y sus días en la cárcel

La asesina Nahir Galarza pasa sus días en la cárcel de mujeres de Paraná, donde realiza distintas actividades.

En ese reciento mantiene una rutina de estudio, que incluye diferentes idiomas, psicología social y computación.

Además, Nahir Galarza está abocada a realizar algunos trabajos como costura y panadería.

Otras de las actividades que realiza en la cárcel, son clases de yoga y tareas en la iglesia.

La reclusa busca redención y un perfil más bajo, aunque enfrenta la tristeza por su condena a perpetua y lidia con la falta de libertad, limitado contacto con el exterior y algunas tensiones, mientras su defensa apela la sentencia a la Corte Interamericana.

nahir-galarza1

Película y documental de Nahir Galarza

Nahir Galarza, el secreto de un crimen es un documental de dos capítulos que se estrenó en junio de 2024 en la plataforma Amazon Prime Video, mientras que la actriz Valentina Zenere interpretó a Galarza en el film Nahir en el mismo streaming.