Doce nuevas duplas sumó este año el Metrotranvía y de ese modo ya son 27 las que cuenta Mendoza para este sistema de transporte. Además se incorporaron 11 paradores.
El Metrotranvía sumó 12 duplas en 2025 y espera otras 12 para 2026
Ya son 27 las duplas con que cuenta el Metrotranvía. Siguen las obras de ampliación y de instalación de paradores
Por el convenio firmado entre STM (Sociedad de Transporte Mendoza) y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, aún falta el envío de 12 duplas más durante 2026 para llegar a las 37 que se acordaron.
Además, en el cierre de este año el Gobierno hizo un balance de los avances en las obras de ampliación y la incorporación de tecnología.
Avances en las obras de ampliación
El detalle de ampliación de obras es el siguiente:
- Las Heras: 3,70 km de vía doble armados, lo que representa 70% del total del tramo.
- Godoy Cruz-Luján de Cuyo: 7,20 km de vía doble armados, alcanzando el 71% de avance.
Durante diciembre se intensificaron las tareas de energización, con el montaje de columnas a lo largo de toda la traza, la instalación de subestaciones rectificadoras y de locales técnicos. Asimismo, en noviembre comenzaron los trabajos de movimiento de suelos correspondientes a la traza hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.
Para 2026, el objetivo principal es profundizar el avance en los sistemas de energía y telecomunicaciones, con foco en el montaje de subestaciones y locales técnicos, continuar con el armado de vías en los tramos pendientes y completar las tareas de nivelación y compactación.
Tecnología al servicio de la seguridad
STM avanzó con la construcción de paradores de pre embarque cerrado.
Estos paradores cuentan con:
- Cierre perimetral con visibilidad total interna y externa.
- Materiales resistentes al vandalismo.
- Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.
- Portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas.
- Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.
Ya se encuentran finalizados 11 paradores, mientras que otros 5 están en ejecución. Restan las estaciones y paradores correspondientes a las etapas III y IV de la ampliación, cuya finalización está prevista para marzo de 2026.
“Tal como fue anunciado y cumpliendo con los tiempos previstos, ya están operativos los nuevos paradores. Esto significa más seguridad y control en el transporte público. Con tecnología inteligente, el Gobierno de Mendoza facilita el pago y reduce la evasión. Para 2026, todas las estaciones del servicio estarán renovadas, con tecnología conectada al 911. Avanzamos también con la extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto, con más del 70% de obra ejecutada y financiamiento garantizado. Gestión, planificación y resultados para un transporte moderno y seguro en Mendoza”, destacó, en ese sentido, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.
El acuerdo con los estadounidenses
En marzo de 2022, a través del decreto 192/2022, el Gobierno aceptó “la donación de treinta y nueve (39) carros de riel largo (LRV) Siemens SD100 de 1995 usados, a ser trasladados en lotes y números de serie conforme al certificado de donación, suscripto por Metropolitan Transit System”.
La donación era interesante: el desafío era traer esas moles desde tan lejos.
Las duplas se embarcaron en América del Norte y llegaron al puerto de Angamos (Antofagasta, Chile). Desde ahí entraron a la Argentina por el paso de Jama (Jujuy) para ingresar a Mendoza por tierra a través de Encón.
Tienen un largo de 25 metros por dupla, 8 puertas para ascenso y descenso, rampa para discapacitados, y una capacidad de 64 asientos.