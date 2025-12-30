El Metrotranvía sumó 12 duplas en 2025 y espera otras 12 para 2026

Embed - Llegaron duplas del Metrotranvía

Avances en las obras de ampliación

El detalle de ampliación de obras es el siguiente:

Las Heras: 3,70 km de vía doble armados, lo que representa 70% del total del tramo.

Godoy Cruz-Luján de Cuyo: 7,20 km de vía doble armados, alcanzando el 71% de avance.

Durante diciembre se intensificaron las tareas de energización, con el montaje de columnas a lo largo de toda la traza, la instalación de subestaciones rectificadoras y de locales técnicos. Asimismo, en noviembre comenzaron los trabajos de movimiento de suelos correspondientes a la traza hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Para 2026, el objetivo principal es profundizar el avance en los sistemas de energía y telecomunicaciones, con foco en el montaje de subestaciones y locales técnicos, continuar con el armado de vías en los tramos pendientes y completar las tareas de nivelación y compactación.

obras mtetrotranvia Siguen las obras de ampliación del Metrotranvía. Foto: Gobierno de Mendoza

Tecnología al servicio de la seguridad

STM avanzó con la construcción de paradores de pre embarque cerrado.

Estos paradores cuentan con:

Cierre perimetral con visibilidad total interna y externa.

Materiales resistentes al vandalismo.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas.

Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.

Ya se encuentran finalizados 11 paradores, mientras que otros 5 están en ejecución. Restan las estaciones y paradores correspondientes a las etapas III y IV de la ampliación, cuya finalización está prevista para marzo de 2026.

“Tal como fue anunciado y cumpliendo con los tiempos previstos, ya están operativos los nuevos paradores. Esto significa más seguridad y control en el transporte público. Con tecnología inteligente, el Gobierno de Mendoza facilita el pago y reduce la evasión. Para 2026, todas las estaciones del servicio estarán renovadas, con tecnología conectada al 911. Avanzamos también con la extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto, con más del 70% de obra ejecutada y financiamiento garantizado. Gestión, planificación y resultados para un transporte moderno y seguro en Mendoza”, destacó, en ese sentido, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

metrotranvia (2).jpeg El Metrotranvía ya es parte del paisaje urbano de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El acuerdo con los estadounidenses

En marzo de 2022, a través del decreto 192/2022, el Gobierno aceptó “la donación de treinta y nueve (39) carros de riel largo (LRV) Siemens SD100 de 1995 usados, a ser trasladados en lotes y números de serie conforme al certificado de donación, suscripto por Metropolitan Transit System”.

La donación era interesante: el desafío era traer esas moles desde tan lejos.

Las duplas se embarcaron en América del Norte y llegaron al puerto de Angamos (Antofagasta, Chile). Desde ahí entraron a la Argentina por el paso de Jama (Jujuy) para ingresar a Mendoza por tierra a través de Encón.

Tienen un largo de 25 metros por dupla, 8 puertas para ascenso y descenso, rampa para discapacitados, y una capacidad de 64 asientos.