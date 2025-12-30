Descubrimiento en el sistema solar podría cambiar la naturaleza de dos planetas

El análisis generó ocho escenarios posibles para la configuración interna de estos cuerpos celestes. Los resultados mostraron que tres de los modelos más viables presentaban una proporción de roca mucho mayor que la de agua. Esto indica que el interior de estos planetas no se limita a capas de hielo, abriendo la puerta a una reclasificación teórica hacia el concepto de "gigantes de roca".

Incógnitas magnéticas en el sistema solar

neptuno 1989 Una histórica foto de Neptuno tomada por la sonda Voyager en 1989.

Más allá de la composición rocosa, el estudio ofrece explicaciones plausibles sobre los extraños campos magnéticos que caracterizan a estos orbes. Los modelos sugieren la existencia de regiones convectivas donde el agua existe en fase iónica debido a las altas presiones y temperaturas. La ruptura de las moléculas en estas capas profundas podría ser la fuente de los campos magnéticos multipolares que diferencian a Urano y Neptuno de otros cuerpos del sistema solar.

A pesar del avance que representa este descubrimiento, los autores admiten que gran parte de la información disponible todavía depende de los datos recolectados por la sonda Voyager 2 en los años ochenta. La validación definitiva de si estos mundos son gigantes de hielo o de roca requerirá futuras misiones espaciales dedicadas, capaces de analizar in situ la verdadera naturaleza de la periferia del sistema solar.