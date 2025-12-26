El asombroso descubrimiento del gato de cabeza plana en Tailandia tras décadas de ausencia

Un descubrimiento clave para la biodiversidad regional

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) evaluó a estos animales por última vez en 2014, catalogándolos como una especie en peligro de extinción. Las principales amenazas para su supervivencia incluyen la pérdida y degradación de los humedales y bosques de tierras bajas, sumado a presiones humanas como la sobrepesca y la caza. Por ello, el reciente hallazgo en Tailandia cobra una relevancia mayor, al demostrar que los ecosistemas locales aún pueden sostener poblaciones viables.

gato La nueva foto que confirma el descubrimiento de la especie tras 30 años.

El trabajo de campo realizado por los investigadores se describe como el mayor estudio jamás realizado sobre este animal. Las cámaras no capturaron a un individuo solitario, sino que fotografiaron a varios ejemplares, incluyendo a una hembra acompañada de su cría. Este dato es fundamental, pues evidencia que la población no es remanente, sino que se está reproduciendo activamente en la región sur del país.

Atthapol Charoenchansa, director general del Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, calificó el hallazgo como una victoria significativa para la conservación, tanto a nivel nacional como en el contexto más amplio del sudeste asiático. Los datos recopilados formarán parte de una nueva evaluación de la UICN liderada por Panthera, cuyos resultados se espera que sean publicados a principios de 2026, arrojando nueva luz sobre el estado actual de este pequeño depredador.