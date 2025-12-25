La paleoantropología se encuentra ante una encrucijada tras un importante descubrimiento realizado en Sudáfrica que podría alterar los libros de historia. El esqueleto conocido como "Little Foot", hallado en las cuevas de Sterkfontein a finales de los noventa, ha sido clasificado tradicionalmente dentro del género Australopithecus.
¿Será posible? Descubrimiento de fósil de una nueva especie humana deja perplejos a los científicos
Un reciente descubrimiento en el fósil Little Foot sugiere una especie desconocida, desafiando la historia de nuestros ancestros
Sin embargo, un nuevo análisis exhaustivo indica que este espécimen, extraordinariamente conservado, no encaja en los moldes taxonómicos que se le habían asignado durante décadas, abriendo la puerta a una nueva clasificación.
Investigadores de la Universidad La Trobe y la Universidad de Cambridge han liderado este estudio, examinando el fósil bajo una nueva luz anatómica. Al comparar los rasgos del esqueleto con las especies Australopithecus africanus y Australopithecus prometheus, el equipo concluyó que las diferencias son demasiado marcadas para mantener las etiquetas anteriores. La evidencia apunta a que este individuo pertenece a un linaje completamente distinto, lo que obligaría a reescribir partes fundamentales de los registros prehistóricos sobre los orígenes de la humanidad.
El descubrimiento de una diversidad inesperada
Este hallazgo valida las hipótesis que sugerían la coexistencia de múltiples grupos de homínidos en la misma región geográfica. Si la interpretación actual se confirma, Sterkfontein no fue el hogar de una única línea de ancestros, sino un entorno compartido donde al menos dos tipos de antiguos humanos o parientes cercanos habitaron simultáneamente. Es probable que estas especies compartieran el paisaje, quizás compitiendo por recursos o adaptándose a nichos ecológicos diferentes en el mismo periodo temporal.
La integridad del esqueleto, que data de hace casi tres millones de años, permite un análisis detallado de la evolución biológica como pocos fósiles lo permiten. Los expertos evaluaron un mosaico de características que incluyen la forma craneal, la estructura facial, la dentición y las proporciones de las extremidades. La suma de estos caracteres no se alinea con las descripciones establecidas, sugiriendo que la diversidad en el sur de África fue mucho más compleja y ramificada de lo que se pensaba anteriormente.
Un desafío para la ciencia moderna
Clasificar correctamente estos restos resulta vital para la ciencia, ya que los nombres de las especies funcionan como la base para entender cómo se adaptaron y dispersaron nuestros antepasados. Un error en la identificación distorsiona la comprensión de la locomoción, la dieta y el desarrollo físico en momentos clave del pasado. Al reconocer a Little Foot como una entidad separada, los investigadores deben revisar los conjuntos de datos comparativos que utilizaban erróneamente este fósil como referencia estándar para otras especies conocidas.
El camino a seguir implica un trabajo meticuloso para definir formalmente esta nueva especie utilizando tecnologías avanzadas como la morfometría 3D y el análisis geoquímico. Aunque el proceso de taxonomía es lento y conservador, la dirección de la investigación es clara: el árbol genealógico es más parecido a un arbusto entrelazado que a una línea recta. Este estudio subraya la necesidad de mantener una mente abierta ante la complejidad de nuestro pasado profundo y la riqueza de variantes que existieron.