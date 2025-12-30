Niña de 4 años murió ahogada en la pileta del club: "No pudieron reanimar a Olivia", el triste comunicado

La Justicia investiga la muerte de una niña de 4 años que se ahogó del club Círculo Universitario de la Ribera, ubicado en el partido bonaerense de Quilmes. La víctima, identificada como Olivia Pilar Larrosa, fue encontrada fallecida en una pileta, causando momentos de desesperación y enorme conmoción.
Personal del SAME arribó al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero luego se confirmó el deceso de la niña, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas con información de medios locales.
La fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial de Quilmes, intervino en la investigación y tomó testimonios a los trabajadores del predio, mientras se esperan los resultados de análisis preliminares.
La institución deportiva Círculo Universitario de la Ribera de Quilmes, decretó cinco días de duelo y suspendió las actividades por la muerte de la niña, al tiempo que emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias con la familia.
El club, en este sentido, señaló que pese a la reacción del guardavidas y los médicos, “no pudieron reanimar a Olivia”.
"A la comunidad del Círculo Universitario de Quilmes. Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa, quien ayer perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club. A pesar del rápido accionar del guardavida, los médicos/as intervinientes y el servicio de ambulancia, que llegó de inmediato al club, no pudieron reanimar a Olivia, pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para este tipo de emergencias.
Olivia, como otros niños y niñas del barrio disfrutan con sus familias de la vida al aire libre, tan apreciado en estos tiempos de virtualidad. Niños muy queridos por todos en el club.
Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance. Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea. La pileta permanecerá cerrada hasta que se lleven adelante todas las instancias del lamentable hecho. El club estará de duelo por cinco días. Comisión Directiva".