Niña de 4 años murió ahogada en la pileta del club: "No pudieron reanimar a Olivia", el triste comunicado

Niña fallecida en una pileta: el comunicado del club donde se ahogó

La institución deportiva Círculo Universitario de la Ribera de Quilmes, decretó cinco días de duelo y suspendió las actividades por la muerte de la niña, al tiempo que emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias con la familia.

El club, en este sentido, señaló que pese a la reacción del guardavidas y los médicos, “no pudieron reanimar a Olivia”.

"A la comunidad del Círculo Universitario de Quilmes. Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Olivia Pilar Larrosa, quien ayer perdió la vida en un trágico accidente en la pileta del club. A pesar del rápido accionar del guardavida, los médicos/as intervinientes y el servicio de ambulancia, que llegó de inmediato al club, no pudieron reanimar a Olivia, pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para este tipo de emergencias.

Olivia, como otros niños y niñas del barrio disfrutan con sus familias de la vida al aire libre, tan apreciado en estos tiempos de virtualidad. Niños muy queridos por todos en el club.

Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance. Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea. La pileta permanecerá cerrada hasta que se lleven adelante todas las instancias del lamentable hecho. El club estará de duelo por cinco días. Comisión Directiva".