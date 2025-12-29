Las multas por alcoholemia, por tomar mate al volante y la RTO serán más caras desde el jueves

Faltas leves (100 UF): el costo será de $50.000.

Faltas graves (700 UF): el costo será de $350.000.

Faltas gravísimas (1000 UF): el costo será de $500.000.

Multa en caso de concurso (más de una infracción): el costo será de $750.000.

La multa por tomar mate al volante será considerada como una infracción gravísima, por lo que será de $500.000; lo mismo que manejar utilizando el celular o no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Las sanciones por alcoholemia, en tanto, pueden llegar a $5,5 millones.

Multas por alcoholemia, a partir del 1 de enero

La infracción por manejar en estado de ebriedad tiene dos tipos de multa, según la cantidad de gramos de alcohol en sangre que determine el alcoholímetro.

De 0,5 hasta 0,99 grs., la sanción es de 3.000 a 6.000 UF. Es decir que, a partir del 1 de enero, será de $1.500.000 a $3.000.000.

control de alcoholemia policia de mendoza.jpg Las multas por alcoholemia en Mendoza podrán llegar a $5,5 millones a partir del jueves.

Cuando la graduación alcohólica es superior a 1 gr., la multa será de 4.000 a 11.000 UF: de $2.000.000 a $5.500.000.

Cuánto costará la RTO y la multa por no tenerla

El aumento del valor de la Unidad Fiscal (UF) funciona, además, para calcular el monto de la Revisión Técnica Obligatoria. Así, a partir del 1 de enero de 2026, la RTO tendrá un aumento del 19%.

No obstante, la ley también prevé un mecanismo de actualización para que la autoridad de aplicación modifique durante el año el monto de la RTO teniendo en cuenta las actualizaciones del valor de venta al público de un litro de nafta súper en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) de la Ciudad de Mendoza.

El costo, conforme la actualización del valor de la UF, será de:

Motos de hasta 300cc (29 UF + IVA): $17.500

Motos de más de 300cc (53 UF + IVA): $32.000

Autos (77 UF + IVA): $46.500

Camionetas (85 UF + IVA): $51.400

Camiones (105 UF + IVA): $63.500

La multa por no tenerla al día será de hasta $50.000 en 2026.