Las multas por alcoholemia, por tomar mate al volante y la RTO serán más caras desde el jueves

Con el cambio de año calendario llega también la entrada en vigencia de la ley impositiva 2026, que incluye un nuevo valor de la Unidad Fija (UF) que se toma como referencia para el cálculo de multas leves, graves y gravísimas; el valor de la estadía de automóviles en las playas de secuestro; y el de la RTO.
Según la ley sancionada en la Legislatura provincial, a propuesta del Poder Ejecutivo, la UF será de $500 a partir del año que viene, un 19% más alta que en 2025. Multas y RTO aumentarán desde el 1 de enero en igual sentido.
Cuánto costarán las multas por manejar tomando mate
Siguiendo las categorías de sanciones previstas en la Ley de Tránsito N° 9024, los montos para las multas quedarán de la siguiente manera:
- Faltas leves (100 UF): el costo será de $50.000.
- Faltas graves (700 UF): el costo será de $350.000.
- Faltas gravísimas (1000 UF): el costo será de $500.000.
- Multa en caso de concurso (más de una infracción): el costo será de $750.000.
La multa por tomar mate al volante será considerada como una infracción gravísima, por lo que será de $500.000; lo mismo que manejar utilizando el celular o no llevar puesto el cinturón de seguridad.
Las sanciones por alcoholemia, en tanto, pueden llegar a $5,5 millones.
Multas por alcoholemia, a partir del 1 de enero
La infracción por manejar en estado de ebriedad tiene dos tipos de multa, según la cantidad de gramos de alcohol en sangre que determine el alcoholímetro.
De 0,5 hasta 0,99 grs., la sanción es de 3.000 a 6.000 UF. Es decir que, a partir del 1 de enero, será de $1.500.000 a $3.000.000.
Cuando la graduación alcohólica es superior a 1 gr., la multa será de 4.000 a 11.000 UF: de $2.000.000 a $5.500.000.
Cuánto costará la RTO y la multa por no tenerla
El aumento del valor de la Unidad Fiscal (UF) funciona, además, para calcular el monto de la Revisión Técnica Obligatoria. Así, a partir del 1 de enero de 2026, la RTO tendrá un aumento del 19%.
No obstante, la ley también prevé un mecanismo de actualización para que la autoridad de aplicación modifique durante el año el monto de la RTO teniendo en cuenta las actualizaciones del valor de venta al público de un litro de nafta súper en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) de la Ciudad de Mendoza.
El costo, conforme la actualización del valor de la UF, será de:
- Motos de hasta 300cc (29 UF + IVA): $17.500
- Motos de más de 300cc (53 UF + IVA): $32.000
- Autos (77 UF + IVA): $46.500
- Camionetas (85 UF + IVA): $51.400
- Camiones (105 UF + IVA): $63.500
La multa por no tenerla al día será de hasta $50.000 en 2026.