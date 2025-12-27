En Luján de Cuyo, cruzar la calle mirando el celular puede generar multas de hasta 1 millón de pesos

Peatón auriculares La presidenta del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, Cecilia Soulé mencionó la posibilidad de que se revea el tema de permitir el cruce de calles utilizando auriculares. Foto Ilustratriva

Cruzar mirando el celular, una costumbre cotidiana y riesgosa

“Vivimos con el celular en las manos, esto ya se ha vuelto un problema”, sostuvo Soulé. Según describió, es habitual ver peatones cruzando con la cabeza gacha, sin mirar los semáforos, sin respetar la senda peatonal y sin advertir el movimiento del tránsito.

La funcionaria señaló que muchas personas se amparan en la prioridad legal de los peatones y “abusan” de esa condición. Si bien reconoció que el peatón es el eslabón más débil del sistema vial y por eso tiene prioridad, remarcó que esa protección también implica responsabilidad básica al circular.

Qué dice la ordenanza sobre el cruce con celular y cuáles son las multas

La sanción alcanza a quienes crucen la calle utilizando el celular de manera que afecte su atención. Las faltas leves contemplan multas de entre 70 y 1.000 unidades tributarias, lo que equivale aproximadamente a montos que van desde los $16.000 hasta los $220.000.

En los casos en que la distracción del peatón provoque un accidente o ponga en riesgo a terceros, la infracción pasa a ser grave. Allí, las multas pueden escalar desde los $221.000 hasta casi $1.100.000, dependiendo de la situación y del daño generado.

Soulé aclaró que no se prevé un esquema de control permanente: “No vamos a poner un preventor en cada esquina, ni la finalidad es colocar multas”. El objetivo central, insistió, es generar conciencia sobre conductas peligrosas que hoy están naturalizadas.

El debate por el manos libres y los auriculares

Uno de los puntos que todavía genera discusión es el uso de manos libres. La ordenanza lo permite, pero la presidenta del Concejo Deliberante puso el foco en los auriculares. Según explicó, las personas que caminan con auriculares suelen desplazarse mucho más distraídas, aisladas del entorno sonoro y del tránsito.

La intención es revisar este aspecto e incorporarlo de manera más clara dentro del Código de Convivencia, que ya regula otras situaciones vinculadas a la vida urbana, como ruidos molestos, recolección de residuos y tenencia responsable de mascotas.

Para el municipio de Luján de Cuyo, la medida busca ordenar una convivencia cada vez más atravesada por el uso permanente del celular y reducir riesgos antes de que se transformen en accidentes evitables.