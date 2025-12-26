Un camión que transportaba duraznos volcó este viernes a la siesta en la Ruta 40 pasando la intersección con la Ruta 7, en Luján de Cuyo. El accidente se produjo mano al norte y como resultado el chofer debió ser trasladado a un hospital por las heridas leves que sufrió al terminar sobre el asfalto.
Accidente en Luján
Un camión cargado con duraznos volcó en la Ruta 40 y el tránsito quedó interrumpido
El chofer del camión terminó con lesiones leves y debió ser trasladado desde la Ruta 40 a un hospital
Al parecer, al transporte de carga pesada se le reventó una cubierta y terminó volcando en el centro de ambos carriles.
En el siguiente video se puede observar cómo quedó el camión luego del vuelco.
El tránsito quedó interrumpido en el carril izquierdo de la Ruta 40 para evitar accidentes.
Por esta razón, se recomendó circular con precaución sobre todo aquellos que emprendan el viaje a Chile para iniciar sus vacaciones.