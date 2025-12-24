Brutal asesinato: discutió con su pareja, la golpeó y la atropelló con el camión.

La agresión duró al menos 3 minutos y fue brutal: la golpeó con los puños, la pateó y le tiró con objetos que tenía en la cabina del camión mientras su pareja intentaba defenderse.

En las imágenes se ve cómo la víctima cae varias veces al suelo y se golpea contra el asfalto. El atacante luego se subió al camión mientras seguían la pelea, hasta que arrancó el pesado vehículo y la pasó por encima matándola en forma inmediata.

Una vez cometido el asesinato, el camionero intentó escaparse del lugar, pero fue atrapado por los testigos y retenido hasta la llegada de la policía, que fue alertada a través del teléfono de emergencias 911.

Un hombre que presenció el incidente, realizó la denuncia y relató lo sucedido a los efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza. Las imágenes de las cámaras mostraban una discusión inicial, la agresión física sostenida y el momento final en el que el conductor del camión embiste a la víctima antes de intentar huir.

Femicidio camión atropella

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima tirada sobre el asfalto y al sospechoso, que tenía “un fuerte aliento etílico” por lo que al parecer estaba alcoholizado. El camión utilizado en el ataque, un Volvo 420 con matrícula boliviana, fue secuestrado por las autoridades por orden judicial.

El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, quien dispuso la detención del acusado bajo la carátula de "homicidio agravado por el vínculo".

La Fiscalía analiza los registros de las cámaras de seguridad y toma declaraciones a testigos para reconstruir la secuencia completa del femicidio y determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja.