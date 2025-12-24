Femicidio y suicidio en Palmira: "Era habitual escuchar discusiones"

Una vecina del barrio Belgrano, uno de los más tranquilos y residenciales de Palmira, relató a Radio Nihuil que Nadia Sosa vivía sola en el lugar junto a sus 2 hijos, quienes el día del ataque se encontraban con su padre. Había formado una nueva relación con Franco Ismael Mancalla (31), desde hacía un año aproxiadamente.

"Los vecinos dicen que escucharon discusiones el fin de semana pasado pero era habitual", explicó la testigo. Incluso agregó que desde hace varios días habían notado que la casa de Nadia Sosa tenía las luces prendidas todo el día pero supuso que era porque se había ido a pasar las Fiestas a otro lugar.