La previa a la Navidad se enlutó en el Este provincial. En la madrugada de este miércoles, los cuerpos de una mujer y su pareja fueron hallados en el interior de una casa en Palmira, San Martín. La principal teoría es que fue un femicidio seguido de suicidio. Vecinos de Nadia Janet Sosa (35) se refirieron a la trágica situación.
Femicidio y suicidio en Palmira: "Era habitual escuchar discusiones"
Una vecina de Nadia Sosa (35), la víctima de un presunto femicidio en San Martín, relató cómo fue la situación en que hallaron los cuerpos
Una vecina del barrio Belgrano, uno de los más tranquilos y residenciales de Palmira, relató a Radio Nihuil que Nadia Sosa vivía sola en el lugar junto a sus 2 hijos, quienes el día del ataque se encontraban con su padre. Había formado una nueva relación con Franco Ismael Mancalla (31), desde hacía un año aproxiadamente.
"Los vecinos dicen que escucharon discusiones el fin de semana pasado pero era habitual", explicó la testigo. Incluso agregó que desde hace varios días habían notado que la casa de Nadia Sosa tenía las luces prendidas todo el día pero supuso que era porque se había ido a pasar las Fiestas a otro lugar.
"Al ver que no respondía, la mamá anoche vino y empezó a pedir esclaera para poder entrar por los techos", explicó sobre el momento que se encontraron los cuerpos tras el crimen.
"La mató en la habitación de los niños que está en el fondo de la casa. En el comedor estaban los cajones abiertos y había un cuchillo tirado", graficó sobre el femicidio.
La investigación por el femicidio y suicidio quedó a cargo del fiscal de San Martín Gustavo Jadur. De no mediar sorpresas o nuevas teorías, el expediente quedará archivado.