Baleada, apuñalada y quemada: avanzan 3 causas que estuvieron al borde del femicidio

Prendida fuego

En los primeros minutos del 17 de diciembre de 2023, personas que circulaban en vehículos por la Costanera notaron una violenta situación en la intersección con calle Correa Saá, en Guaymallén: un hombre que forcejeaba con una mujer y luego la prendía fuego. Ambos terminaron internados en el Hospital Lagomaggiore con quemaduras en su cuerpo pero lograron sobrevivir.

La reconstrucción apuntó a que el cuidacoches Carlos Esteban Aguilera (51), que vivía en situación de calle prácticamente, atacó a su pareja de 46 años. No sólo la roció con un combustible y la prendió fuego, sino que también la tiró a una acequia y la estranguló. Todo motivado porque la víctima le había pedido que se fuera del lugar.

El hombre fue detenido en ese entonces pero por algunas contradicciones de la mujer, quien intentó hacer pasar el ataque como un accidente, recuperó su libertad. Sin embargo, con nuevas pruebas volvió a ser capturado y el martes pasado la jueza Fernanda González le dictó la prisión preventiva por tentativa de femicidio.

Apuñalada en el cuello

Daniel Francisco Núñez es un hombre que tenía 54 años y vivía en el mismo domicilio que su ex pareja de 48 años, en calle San Isidro de Rivadavia. Luego de 22 años de relación se habían separado pero convivían en habitaciones separadas ya que el hombre había sufrido un accidente de tránsito en los últimos meses.

Cerca de las 7 del 5 de enero pasado, comenzaron a discutir y el agresor le dijo: "Hija de puta, vos no te vas a burlar de mí. ¿De dónde venís y con quién has estado?". Tomó un cuchillo de 30 centímetros y le propinó una puñalada en el cuello y otras 2 en el pecho, intentando concretar el femicidio.

La mujer se salvó porque intervinieron algunos de sus hijos que estaban en la misma propiedad y detuvieron al atacante. El hombre fue imputado y el viernes pasado fue condenado en un juicio a 14 años de prisión por tentativa de femicidio.

Baleada en la cabeza

En la madrugada del 16 de agosto pasado, en el barrio San Martín de Ciudad, una joven de 29 años sufrió un disparo en la parte trasera de su cabeza. Quedó hospitalizada en el Hospital Lagomaggiore y, gracias a la intervención médica, sobrevivió. Por cuestión de milímetros, la bala no afectó vitalmente su cerebro.

Matías Rubén Pereira, conocido como Foca y de 40 años, fue imputado por el ataque. La mujer declaró que estaban en pareja hace una década y que constantemente era víctima de violencia de género. Incluso que la obligaba a vender algunos elementos y a prostituirse para comprar estupefacientes.

El día del ataque, el Foca la habría encontrado hablando con otro sujeto lo que motivó el ataque con el arma de fuego. La defensa del sospechoso apuntó a que el disparo fue accidentalmente causado por el hijo del Foca, un chico de 19 años que estaba esa noche en el lugar manipulando la pistola. Sin embargo, la Justicia dictó la prisión preventiva por tentativa de femicidio en los últimos días.