La pena que arriesga el dueño de 10 perros que "depredaron" a un niño de 12 años

ataque perros santa fe Diego Román fue asesinado por una jauría de perros.

El juicio por el ataque fatal de los perros

Después de años de espera, el próximo viernes 27 de marzo se dará inicio al juicio contra Iván Reyes y Norma Vega. La fiscalía sostuvo en su pedido de elevación a juicio que ambos eran plenamente conscientes de la “potencialidad agresiva y lesiva” de los 10 perros que tenían en su poder, entre ellos un rottweiler y hasta varios bóxer.

Otro punto que se menciona en el documento es que existieron ataques previos por parte de los perros a otras personas, lo que refuerza la acusación de la fiscalía de que los acusados sabían del riesgo latente. Con la imputación de homicidio simple con dolo eventual, arriesgan una condena de entre 8 y 25 años de cárcel.

ataque perros santa fe 2 Los perros que cometieron el brutal ataque en Santa Fé.

El debate en Santa Fé será presidido por el juez Pablo Busaniche y se aguarda a que se realicen cerca de 8 audiencias, tras el cronograma establecido por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), indicaron desde el medio Rosario3.

Un dato que se sumó antes del comienzo del juicio es que, si el tribunal no comparte la calificación de dolo eventual, el fiscal Andrés Marchi propuso como alternativa la figura de homicidio culposo. De esta forma, bajaría a una potencial pena de entre 1 y 5 años de prisión para los dueños de los perros.