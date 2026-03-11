Los dueños de diez perros que en 2019 atacaron y mataron a Diego Román en la provincia de Santa Fe van a ir a juicio acusados del delito de homicidio con dolo eventual. Los peritajes confirmaron que el niño, de 12 años, presentaba heridas compatibles con una “depredación de animales”.
La pena que arriesga el dueño de 10 perros que "depredaron" a un niño de 12 años
Los dueños de los perros serán juzgados bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual tras la recordada muerte de Diego Román
En julio de 2019, hace casi 7 años, Diego Román fue hallado muerto en un predio rural de la localidad santafesina de Recreo. Durante las primeras horas la incertidumbre era total y las autoridades sostenían que se trataba de un hecho escabroso.
Todo cambió luego de las primeras pericias, las cuales determinaron que el niño había sido atacado por una jauría y que los dueños eran Iván Mercado Reyes y Norma Vega, quienes actualmente se encuentran imputados, según confirmaron fuentes vinculadas al expediente.
El juicio por el ataque fatal de los perros
Después de años de espera, el próximo viernes 27 de marzo se dará inicio al juicio contra Iván Reyes y Norma Vega. La fiscalía sostuvo en su pedido de elevación a juicio que ambos eran plenamente conscientes de la “potencialidad agresiva y lesiva” de los 10 perros que tenían en su poder, entre ellos un rottweiler y hasta varios bóxer.
Otro punto que se menciona en el documento es que existieron ataques previos por parte de los perros a otras personas, lo que refuerza la acusación de la fiscalía de que los acusados sabían del riesgo latente. Con la imputación de homicidio simple con dolo eventual, arriesgan una condena de entre 8 y 25 años de cárcel.
El debate en Santa Fé será presidido por el juez Pablo Busaniche y se aguarda a que se realicen cerca de 8 audiencias, tras el cronograma establecido por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), indicaron desde el medio Rosario3.
Un dato que se sumó antes del comienzo del juicio es que, si el tribunal no comparte la calificación de dolo eventual, el fiscal Andrés Marchi propuso como alternativa la figura de homicidio culposo. De esta forma, bajaría a una potencial pena de entre 1 y 5 años de prisión para los dueños de los perros.