Qué significa que tu perro te chupe las manos al acariciarlo y cuándo es negativo

Al igual que las madres lamen a sus cachorros para limpiarlos y calmarlos, tu perro te lame para fortalecer el lazo afectivo. Este contacto físico libera oxitocina (la hormona del amor) en ambas partes, humano y mascota.

Los perros tienen un órgano sensorial llamado órgano de Jacobson. Al lamerte, están "probando" las sales y señales químicas de tu piel para saber dónde has estado o como te sientes.

En una manada, lamer las manos o el hocico de un líder es una señal de sumisión y reconocimiento. Tu perro te está diciendo que confía en ti y te reconoce como su guía.

mascota, perro A veces, esta conducta puede significar un problema.

Aunque el 90% de las veces es un gesto positivo, existen contextos donde este hábito de tu mascota puede esconder un problema de salud o comportamiento.

Cuando el lamido se vuelve negativo

1. El lamido por ansiedad o estrés

Si notas que tu perro te lame de forma frenética, sin detenerse aunque retires la mano, o si lo hace mientras jadea y tiene las orejas hacia atrás, podría estar sufriendo un cuadro de ansiedad. En este caso, el lamido funciona como un mecanismo de autorelajación compulsivo.

2. Problemas de salud ocultos

A veces, un perro lame intensamente a su dueño (o a sí mismo) cuando siente náuseas o dolor abdominal. Si este comportamiento aparece de forma repentina y va acompañado de apatía o falta de apetito, es momento de consultar al veterinario.

3. Conducta de búsqueda de atención

Si cada vez que tu mascota te lame tú reaccionas dándole comida o juegos, el animal puede desarrollar una conducta aprendida. Esto se vuelve negativo cuando el perro no puede gestionar la frustración y recurre al lamido constante para demandar atención las 24 horas del día.